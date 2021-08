Cámaras en los estadios

Lo que sucedió en el estadio El Campín en el partido Santa Fe contra Nacional no tiene ninguna justificación, como tampoco la tiene que se haya perjudicado a Millonarios al prohibir la asistencia de público al siguiente partido en el que era local. Como todo en este país, se castiga al que no tiene la culpa.

Lo que me parece ilógico es que la seguridad en los estadios se había tratado hace varios años, cuando se propuso exigir carnetización a los aficionados que querían asistir a los partidos e instalar cámaras inteligentes en las entradas del estadio para que, al ingresar, digitalizara la cara y la buscara en la base de datos para que la aplicación determinara si el aficionado podía entrar o no, según su comportamiento. El hincha que se comportaba mal era marcado como persona no grata y el sistema avisaba.



Dieron unos meses para que los hinchas se carnetizaran. Yo lo hice, como hincha de mi amado equipo Millonarios, pero la solución propuesta por la Dimayor nunca se implementó y estamos viendo las pésimas consecuencias de esto, generadas por hinchas vándalos que entran a los estadios como si nada. Llegó el momento de aplicar la solución de las cámaras inteligentes y la carnetización, que implicaba sacarse una foto de la cara para almacenarla en la base de datos e implementar la aplicación, ojalá en lo que queda del año.



Ya existe la tecnología para esto, lo cual se ha demostrado en otros estadios, como supuestamente el de Medellín. Y es importante que la Dimayor, con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, exija la implementación de una solución como esta, con la que se van a evitar vandalismos como los sucedidos.



Ahora, exigirles a los equipos que se responsabilicen de la seguridad de los estadios no tiene mucho sentido. Lo que sí hay que proponerles es que se encarguen de la implementación de una solución como la que se describe en esta columna.



Hablando de otro tema, la Alcaldía debe explicarles a los bogotanos cómo están funcionando los semáforos inteligentes, pues el tráfico está malísimo. En el cruce de la carrera novena con calle 94, el semáforo inteligente da luz verde de varios minutos a todos los cruces, menos al de la carrera hacia el sur, a la que da 15 segundos, con lo que solo cruzan tres o cuatro carros. Urge que vean cómo lo solucionan porque las filas para cruzar la calle 94 por la 9.ª hacia el sur son muy largas.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



