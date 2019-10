Bogotá, ciudad inteligente

ETB, que anunció tres proyectos para convertir a Bogotá en una ciudad inteligente, debe establecer un cronograma, los entregables y las fechas en que esto se debe cumplir, los parámetros de rendimiento y todo aquello que haga que este gran esfuerzo se cumpla a satisfacción.

La semaforización inteligente no ha tenido ningún efecto positivo en esta capital, ya que el tráfico cada día está peor. Debe ser que no se ha puesto en marcha nada de esto o, sería lo más lógico, que no se tenga la infraestructura de comunicación para que la inteligencia que dicen tener sea de verdad efectiva y útil y genere beneficios.



La fibra óptica de la ETB, como lo publicó Portafolio el jueves pasado, se va a utilizar para remediar esta falencia, haciendo que, ahora sí, los semáforos sean inteligentes. Esto tardará dos años en implementarse, de la mano de la Secretaría de Movilidad, lo que me parece algo demorado. Sería interesante ver los entregables en ese período para que los ciudadanos podamos verificar que el proyecto sí está caminando al ritmo prometido.



También se van a implementar cámaras y sensores para poder modular los tiempos de las luces en los semáforos, que lleven a mejorar el tráfico. No como ahora, que hay intersecciones donde, a veces, el verde se demora 30 segundos y el rojo, 3 minutos, sin importar para qué lado va el tráfico.



Con las cámaras, que deberán estar conectadas en tiempo real con un centro de datos, se podrán detectar infracciones como la violación del pico y placa o vehículos sin el Soat o la revisión técnico-mecánica. Esto llevaría a imponer multas a los infractores detectados. Lo que de verdad importa es que se cobren y se hagan efectivas las sanciones, no como ahora, que la gente se ríe de las multas porque da lo mismo pagarlas o no.



Otro uso importante es la detección de delincuentes en las calles, cuyas caras deberían estar digitalizadas en una base de datos para que el sistema de cámaras instaladas registre y alerte a la policía cuando encuentre estos rostros en la calle y se puedan prevenir así muchos delitos. Ojalá esto sí se cumpla, y, repito, sería bueno dar a conocer el cronograma y entregables de este proyecto para poder hacerle seguimiento.



El alcalde Peñalosa ha dejado bastantes obras, parques renovados y construcciones hechas en su período. Bogotá le debe agradecer lo del metro, que llevaba en la palestra, por motivos políticos, más de 70 años. Gracias, alcalde Peñalosa.

GUILLERMO SANTOS CALDERÓN