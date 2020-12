Bienvenido, operador Wom

Llega un nuevo operador MNO (mobile network operator) a Colombia. Con esto se completan cinco: Claro, Movistar, Tigo, ETB y Wom. Estos tienen sus propias redes. Otros, como Virgin Mobile, usan redes que no son de ellos. Siempre es muy buena la llegada al país de una empresa que ofrezca servicios de telefonía móvil, ya que la competencia siempre ha beneficiado a los clientes.

Obviamente, los competidores miran con recelo esta llegada, especialmente Claro y Tigo, empresas que se han opuesto a las condiciones para conectar sus redes, mientras que Movistar y ETB ya las aceptaron. Esta propuesta fue aprobada por la CRC, decisión apelada por las dos empresas mencionadas, y se espera que este proceso de la CRC termine más o menos en 15 días a favor de Wom, para no seguir dilatando el proceso de entrada de este nuevo operador.



La conexión física de las redes se debe realizar para que Wom pueda empezar a ofrecer sus servicios, y los colombianos esperamos que con Claro y Tigo no se vayan a presentar inconvenientes que demoren aún más la entrada de este nuevo operador, porque la competencia se hace es con buenos precios, buen servicio al cliente y buenas ofertas, no con trabas.



Mirando el panorama de cómo está Colombia en telefonía celular y sus servicios móviles, este no es nada bueno. Según un estudio de Arthur D. Little realizado este año, la velocidad promedio en el 2019 de banda ancha móvil fue de 13 Mbps, el tráfico promedio por usuario solo fue de 2,4 Gb y el precio por gigabyte, que fue de 3,5 dólares, ajustado al PIB per cápita del país, fue el más alto de todos los países analizados, entre los que están México, Chile, Argentina, Brasil, Perú, por mencionar los latinos, y el nivel de inversión en esta área es el 50 % más bajo que las de todos los países de la Ocde.



Creo importante la llegada pronta de Wom al país. Cuando llegó a Chile, todos los indicadores de banda ancha consumida, precio por gigabyte usado, inversión de los operadores mejoraron radicalmente, como lo demuestra el estudio mencionado.

Al darse este hecho, los operadores ya existentes van a tener que empezar a crear nuevos servicios de valor agregado y los beneficiarios seremos los que usamos esta tecnología.



Vale la pena resaltar que un estudio realizado por Arthur D. Little, Ericsson y Chalmers University ha demostrado que un crecimiento del 10 % en la penetración de banda ancha móvil puede resultar en un aumento del 1,2% del PIB. Esto lo dice todo. Bienvenido, operador Wom.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co