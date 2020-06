Bienvenido el teletrabajo

El trabajo desde los hogares se convirtió en una realidad y muy seguramente va a seguir vigente después de la pandemia. Esta forma de trabajar necesita que tanto los empleados como sus jefes entiendan que el ambiente es muy diferente al que están acostumbrados y requiere cambios importantes.



La sensación de aislamiento y soledad es la primera que se tiene que enfrentar, ya que seguramente trabajar solo desde la casa no permite interactuar con los compañeros de trabajo, y esto genera un sentimiento encontrado. Por ello, el jefe debe suministrar herramientas, diferentes al correo electrónico, que faciliten que sus trabajadores interactúen entre ellos, compartiendo anécdotas y hechos de sus vidas, y las que pueden ser utilizadas para realizar reuniones de trabajo.

Muy importante para los jefes es la tarea de explicarles muy bien a sus empleados remotos qué es lo que tienen que hacer, cuánto tiempo se deben gastar en ello, cuáles son los entregables y cuándo. Estos pasos se deben administrar con mucha atención para que logren los resultados esperados.



Los jefes se deben concentrar en exigir resultados, más que en administrar actividades. A los empleados o grupos de trabajo se los debe evaluar por los resultados obtenidos, más que por otras cosas. Esto permite, además, que los horarios de los empleados sean flexibles, por lo que se encuentran en sus casas y pueden tener otras actividades, no la rigidez de cumplir horarios como si estuvieran en la oficina. Por esto mismo, los objetivos logrados son importantes de valorar.



Los trabajadores remotos deben adecuar en su hogar un sitio de trabajo cómodo, que les permita concentrarse en lo que hacen. No deben trabajar desde la cama o desde la sala, ya que pueden ser distraídos frecuentemente, lo que les afectaría su rendimiento.



Por su lado, los jefes deben hacer chequeos muy frecuentes a sus empleados. Puede ser una videollamada diaria corta, lo que haría que el trabajador se sintiera parte de un equipo, y eso le da comodidad en su trabajo.



El trabajo virtual llegó por la pandemia, pero se va a quedar. Se sabe de empresas que han entregado pisos completos de oficinas porque se han dado cuenta de que esos altos costos no se necesitan, ya que sus empleados rinden igual o mejor desde sus casas. Eso sí, hay que hacer cambios en la administración, en cómo se trabaja, cómo se comunican, cómo se evalúan y cómo son los procesos para lograr buenos resultados.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co