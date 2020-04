‘Apps’ versus covid-19

En esta cuarentena tenemos que pensar en soluciones que nos ayuden a salir adelante en situaciones como las que estamos viviendo, debido al covid-19.



La tecnología es una herramienta útil para mejorar el control de esta enfermedad y evitar la propagación de pandemias como esta. Ya existen aplicaciones para teléfonos inteligentes que están siendo usadas para esto, sobre todo en países del oriente.

Un problema del covid-19 es que las personas no saben si contactaron a alguien que está contagiado o no, porque esa información no existe cuando la persona no ha sido diagnosticada con esta enfermedad. Esto hace que los habitantes de muchos países tengan que estar encerrados en sus casas para evitar el contacto con más personas, tengan o no covid-19.



En Corea del Sur existe una aplicación que les sigue el rastro a las personas infectadas y alerta a quienes se les han acercado, vía mensajes de texto, para que tomen las precauciones necesarias.



En China hay una aplicación que les asigna un color a todas las personas. A ellos se les asigna un código QR, el cual al leerse le pone al dueño del celular inteligente un color verde, amarillo o rojo, indicando si se puede mover libremente, con restricción o si debe estar en cuarentena. Este código lo leen antes de entrar a supermercados, almacenes, sitios públicos y transporte y aplican lo que el color indique.



En Italia están promoviendo una aplicación en la que un celular registra todos los celulares que estuvieron cerca y cuánto tiempo lo estuvieron, y cuando a una persona se le detecta el covid-19, la aplicación alerta a todos los que estuvieron en contacto con el enfermo.



La Universidad de Cambridge está tratando de usar computadores e inteligencia artificial para detectar personas con corona virus por el sonido de su voz y la tos. Los usuarios pueden hablarle y toserle a la aplicación por medio del micrófono de su computador, además de darle otra información relevante, y la inteligencia artificial determinaría si está infectado o no.



Como quien dice, la tecnología está sirviendo para todo, hasta para salvarnos de estas pandemias.



* * * *



Es el momento de darles las gracias a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional por el excelente y efectivo papel que han jugado en esta terrible situación. Debemos hacerles un reconocimiento y mandarles un abrazo virtual por la gran ayuda que les han prestado a los ciudadanos en medio de esta calamidad. ¡Mil gracias, queridas Fuerzas Armadas y Policía Nacional!



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co