¡Ánimo, Huawei!

Es increíble lo que está pasando en el sector de la tecnología con la pelea comercial de Trump con China, lo que llevó a Google a suspender su relación con la empresa de tecnología Huawei, retirándole la licencia que le permitía usar el sistema operativo móvil Android en celulares y tabletas. Qualcomm, Intel y Nvidia, que le proveían a Huawei elementos para fabricar sus computadores portátiles, tampoco se los seguirán proveyendo. Estas medidas, en especial la de Google y que entrará en efecto dentro de unos meses, no le dejará más a Huawei vender celulares inteligentes con Android, Google Play, Google Maps, Google Assistant ni ninguno de los servicios que se ofrecen sobre Android.

Los usuarios vamos a sentir mucho esta decisión del Presidente norteamericano, ya que seremos perjudicados porque los celulares Huawei son de excelente calidad, peso liviano, buenas cámaras y, lo digo con experiencia porque uso un Mate 20 Pro, que fue el único que me hizo salir del mundo del iPhone. No es sino leer las evaluaciones que se han hecho sobre las diferentes versiones de celulares inteligentes de Huawei para comprobar que son muy buenos, lo que ha llevado a esta compañía a ser la segunda en el mundo con más ventas de celulares inteligentes, después de Samsung. Según IDC, en los primeros tres meses de este año vendieron 59,1 millones de estos celulares.



Los computadores portátiles de Huawei también son muy buenos. Siendo usuario de portátiles Apple desde hace muchos años, a comienzos de este quise ver qué había en el mundo Windows e investigué sobre los mejores portátiles. ¡Oh sorpresa!, el mejor ranqueado resultó ser el Huawei Matebook X Pro y decidí cambiar mi Mac por este. No me he arrepentido y estoy muy contento con el peso, la velocidad, la nitidez de la pantalla y la cámara escondida que ofrece. Huawei no solo vende celulares y portátiles. También ofrece infraestructura para operadores de telecomunicaciones, y es muy fuerte en este campo.



Los usuarios de equipos Huawei no nos debemos preocupar, ya que esta empresa tiene un plan B, como es el de fabricar su propio sistema operativo para sus celulares, y los que tenemos un aparato móvil podemos seguirlo usando tal y como está sin ningún problema.



La campaña de desprestigio al Ejército Nacional ahora incluye estrategias con periódicos y agencias de información norteamericanos. Esto es inaudito. Todos a proteger nuestro ejército.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co