Ambiente para éxitos digitales

El logro de David Vélez, colombiano y paisa, con el banco Nubank, que está basado en tecnología digital y al ser ofrecido en la Bolsa de Nueva York (NYSE) se demostró que, en este mundo nuevo, al ser creativo y contar con ambientes que apoyen, faciliten y empujen estas iniciativas se puede tener éxito.

Lamentablemente, en este país ese ambiente no existe, sino que se encuentran obstáculos que provienen de la ignorancia de los que regulan las áreas en las que se basan estos emprendimientos, influencias de los sectores que se ven amenazados con el nacimiento de estas compañías digitales, o con el desinterés de los congresistas que deben aprobar las reglas que les abren las puertas a nuevas aplicaciones. Por ello, Vélez inició este emprendimiento en Brasil, don de está ubicado el Nubank. Aquí se hubiera demorado bastante más en llegar a donde ya arribó, o no lo hubiera podido hacer.



Colombia tiene que digitalizar su mente para entender que lo que viene va a nacer de estas tecnologías y que les van a competir a sectores tradicionales que, de pronto, mueven palancas para que no se apruebe su funcionamiento, como seguramente ha ocurrido con las aplicaciones de transporte que afectan a los taxis amarillos.



Hay otro ejemplo, y es algo que puede afectar la implementación de ciudades inteligentes. Para que se pueda digitalizar una ciudad utilizando el internet de las cosas, semáforos, cámaras, medicina digital, contactos que recogen muchos datos, que al ser analizados, se puede hacer que las operaciones y lo que sucede en la ciudad mejore radicalmente, reduciendo costos y mejorando la relación de los ciudadanos con el Gobierno.



Esto requiere que, para que una red 5G funcione de la mejor manera, las antenas deben estar ubicadas a 200 m de distancia. Son mucho más pequeñas que las de 4G, pero se necesita que estén más cerca una de otra. En este país, en el que alcaldes niegan la instalación de antenas para transmisión de datos y voz por razones que no se han demostrado como ciertas, va a ser difícil que las redes 5G funcionen, a menos que el Gobierno haga algo al respecto. Ojalá sea así.



* * * *



Sugiero que en la ciudad amurallada en Cartagena se implementen los parqueaderos públicos pagados, como en Bogotá, ya que la invasión de carros en este sitio turístico es inimaginable. Si quieren parquear en el centro de Cartagena, pues que paguen por ello. Se benefician la ciudad, por los ingresos, y los turistas.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co



(Lea todas las columnas de Guillermo Santos Calderón en EL TIEMPO, aquí).