Algo muy importante para ejecutar

Lo que ha venido sucediendo en el sector salud con esta terrible pandemia se debe aprovechar para, mediante un estricto y amplio análisis, estudiar cómo se debe reestructurar este sector para enfrentar un suceso similar al que está ocurriendo.

El país no estaba preparado para hacerle frente al covid-19 con la velocidad y eficiencia necesarias, pues no se contaba con el número de camas ni el oxígeno requeridos, y los médicos y enfermeras se quedaron cortos. Hay que mirar con detenimiento cómo se puede aprovechar la tecnología y todo lo demás para poderles hacer un buen tratamiento a las personas si en el futuro se llegara a presentar un fenómeno parecido.



La inteligencia artificial y las aplicaciones cognitivas serían dos buenas herramientas para poder analizar y enfrentar cualquier enfermedad masiva. Sería bueno que el Gobierno creara un comité de expertos en salud y tecnología para analizar de manera profunda y detallada lo que ha estado sucediendo, cómo se movió el sector salud para resolver este tema y cuáles fueron las fallas, como las mencionadas arriba, y seguramente muchas otras. Los expertos en tecnología deberían analizar con detenimiento y cabeza abierta cómo esta podría apalancar de forma eficiente las soluciones que se estén planteando para casos futuros.



Con esta visión, seguramente se podría mejorar la forma de enfrentar otra pandemia. Lo importante es que el Gobierno no los deje escritos en un cajón, sino que de verdad les haga seguimiento, entrenando a la gente responsable y de salud sobre las soluciones planteadas y viendo muy bien cómo con la tecnología actual y la que va a nacer en el futuro se podrían aplicar a las soluciones propuestas.



Hay que recordar que de todo mal sale un bien, y eso lo tenemos que entender para que si algo parecido se presentara en un futuro, no nos vaya a coger con los brazos abajo, como esta pandemia lo hizo.



* * * *



Los medios de televisión entrevistan en la calle a los marchantes, a los comerciantes con locales cerrados, a las personas sin transporte, pero se les olvida hacerlo con otros muy importantes como lo son las familias de todos los policías heridos o muertos. Ellos también son personas con familiares, esposas e hijos que están sufriendo mucho debido a los vándalos, empujados por el Eln, las disidencias, las bandas delincuenciales y seguramente Maduro.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co