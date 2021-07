‘Adicción’ a la tecnología

La pandemia generada por el covid ha hecho que todo el mundo haya permanecido encerrado en sus hogares por largo tiempo, y dependiendo mucho de la tecnología, cortando con la socialización, además de otros cambios en sus ‘modus vivendi’.

Esto ha generado cosas buenas, como el trabajo desde casa y la popularización del comercio electrónico, pero también ha llevado a que se empeoren otras como el tiempo que los niños permanecen pegados a sus celulares, tabletas o computadores. Esto ha ocasionado que algunos se hayan convertido en “adictos a la tecnología”, por llamar así a esta tendencia.



Es muy importante que los padres estén alertas a este comportamiento. En los niños hay factores para entender que esto está sucediendo, como tener poca higiene –es decir, que no se bañen o se cambien la ropa–, falta de interés por actividades diferentes a estar pegados a la pantalla, ponerse bravos o muy molestos cuando se los obliga a desconectarse, seguir usando esta tecnología a pesar de estar sufriendo consecuencias negativas en su colegio o en sus relaciones personales, y estar pensando siempre en lo que hace en línea, así esté desconectado, pensando en cómo mejorarlas.



Hay estudios que dicen que esto no es una adicción comparable a la del alcohol, el juego o el sexo, pero que sí es algo que puede perjudicar y generar consecuencias como las descritas arriba. Estos análisis afirman que esta supuesta enfermedad no genera los cambios hormonales en el cerebro como sí lo hacen las otras, por lo que no se la debería llamar adicción.



Sin embargo, los padres deben tener en mente que ver a alguno de sus hijos pegado a la pantalla y con muestras de lo descrito necesita atención. Creo que hay muchos hogares en los que se está presentando esto. Ponerle límites a cuánto tiempo pueden estar en esta actividad es muy importante. Hay otras que se deben consultar con un sicólogo. Los padres deben estar atentos y tomar medidas para evitar esta “adicción”.



* * * *



Es increíble que nuestra injusta justicia deje libres a los cuatro vándalos capturados por la Policía. Aunque siguen vinculados al proceso, vayan a ver si los encuentran para ponerlos presos en caso de hallarlos culpables. Seguirán libres, sin importar los resultados. ¿Cuándo será que Colombia de verdad va a contar con jueces que apliquen las leyes como se debe hacer?



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co