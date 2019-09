A prender las alarmas

Como lo he dicho muchas veces en esta columna, el mundo digital nos ha generado nuevas formas de entretenimiento, nuevos negocios, facilidades para trabajar e infinidad de cosas buenas que nos han cambiado y enriquecido la vida. El lado oscuro es que la delincuencia digital también se está aprovechando de estas tecnologías para cometer delitos en formas difíciles de imaginar, razón por la cual mucha gente cae presa de ellos.

Hace muchos años, Adobe se inventó el Photoshop para la voz, es decir, una tecnología para manipular voces y cambiarlas –así como el mencionado permite hacerlo con las fotografías– llamada Adobe Voco. Adobe no ha sacado al mercado esta tecnología precisamente por la forma como se puede usar para cometer fechorías. Por supuesto, hay otras que permiten manipular las voces de una manera que les facilita a los delincuentes digitales abrir la puerta de empresas y personas para sacarles dinero.



Los seres humanos creemos en los tonos de voces cuando nos hablan. En otras palabras, cuando sabemos, o creemos saber, quién nos habla por teléfono o de forma remota, generalmente le creemos lo que nos dice. En el mundo empresarial, cuando un jefe llama a un empleado para darle órdenes y el empleado lo reconoce por su voz, este las ejecuta.



Así sucedió en una empresa muy grande cuando el supuesto jefe, un ‘hacker’ de sombrero negro que utilizaba tecnología para manipulación de voces, hizo una llamada al tesorero para solicitarle un giro de 250.000 dólares con carácter urgente para cerrar un negocio. Al reconocerle la voz, el giro se realizó, pero al bolsillo del malhechor digital. Le fue tan bien que al otro día hizo otra llamada, pero esto ya generó sospechas y por eso no fue cumplida la orden y se detectó el desfalco.



Así el ‘jefe’ llame muy bravo a exigir dinero o giros, recomiendo confirmar la transacción con una llamada al que lo ordenó. Hay que tener todas las alarmas prendidas en este mundo digital.



* * * *



Espero que Cartagena no elija ni a García ni a Wong como el próximo alcalde, ya que ambos tienen problemas judiciales. Además, no son los recomendables para salvar el Corralito. Recomiendo votar por Sergio Londoño, un joven limpio, emprendedor, inteligente y que puede rescatar la Heroica del hueco en el que está. No es sino ver lo mal que está la ciudad para entender que necesita un cambio radical con un alcalde nuevo y diferente, como lo sería Londoño.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co