A gobernar digitalmente

El Estado colombiano ha sido paquidérmico en lo referente a establecer las normas para todo lo que viene del mundo digital. No es sino ver lo que ha pasado con las aplicaciones de transporte como Uber, que desde hace más de cinco años están vigentes y no han podido ser reguladas. Lo que puede ocurrir es que lo que se establezca para que funcionen vaya en contravía de lo que se necesita para que una aplicación digital de verdad beneficie a los usuarios, así en este caso no les guste a los taxistas amarillos.

El mundo digital requiere que se borre de la cabeza la forma tradicional como funciona todo y se piense de una manera innovadora y creativa para que de verdad se le pueda sacar jugo a lo que nazca de él.



Con esta pandemia, hay sectores que han cambiado mucho y van a seguir diferentes a como eran antes de esta plaga mortal. El teletrabajo, la educación virtual, el comercio electrónico son tal vez las más importantes, y que van a continuar cuando pase el covid-19. Me he enterado de empresas que han tomado decisiones como la de que más del 50 % de su personal va a seguir trabajando desde su casa.



No tengo duda de que habrá colegios que van a seguir dando educación alternada entre física y virtual. Esto se va a presentar sobre todo en universidades, y los semestres, como los conocemos tradicionalmente, van a convertirse en créditos que se pueden tomar desde la casa y que no están restringidos a ser unos que pertenecen a un semestre en especial.



El comercio electrónico debe conservar las variables de rapidez, confianza y buena oferta de productos, y las normas que se establezcan deben proteger a los usuarios, como permitir la devolución y los cambios de los productos adquiridos.



La regulación del teletrabajo, la seguridad digital, la educación virtual y todo lo que cambió por la pandemia deben ser regulados con una cabeza digital y de forma rápida, no mirando y tratando de ajustarlos a como tradicionalmente se hace, ya que son productos y formas de trabajar, comprar y estudiar totalmente diferentes.



La manera de gobernar y establecer regulaciones para lo que viene tiene que cambiar, y es importante que el Gobierno lo entienda y empiece a regular de modo digital. Estamos en otro mundo totalmente diferente.



Las mentiras de las Farc, en el Senado o en el monte, nos tienen aburridos a todos los colombianos. Es que nunca han dicho una sola verdad, como se muestra en lo del asesinato de Álvaro Gómez. No se les puede creer nada.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

