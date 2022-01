A cambiar el chip

Se está hablando de que las aplicaciones que ofrecen buenos y novedosos servicios a los colombianos como Uber e inDriver van a tener que pagar impuestos en este país. Esto tiene todo el sentido. Y lo mejor de esta decisión es que con ella se legalizan estas y otras aplicaciones, ya que sería ilógico que siguieran siendo ilegales pagando impuestos.

Colombia tiene que modificar su chip para tomar decisiones y convertirse en un país que entienda que el mundo digital llegó para cambiarnos todo y para ofrecernos novedosos servicios, gracias a las aplicaciones que se están desarrollando. Esto lo he repetido varias veces, pero aún no se ha hecho nada. Hay que destacar el papel que el Ministerio de las TIC está haciendo para apoyar el desarrollo de ‘apps’, pero esto de nada serviría si de pronto a algunas que van a afectar servicios tradicionales se les pone un palo en la rueda, que es lo que está pasando.



No solo hay que mirar esto, sino otras áreas en las que se debe trabajar. Políticas para conservar datos importantes para que no se vuelva a decir que se han descargado cuando de verdad se necesitan para algo judicial, como el caso de la esposa de Mayorquín. Los colombianos debemos aparecer con la misma ‘metadata’, que es la forma como se describe cómo se deben almacenar los datos, y no estar en una base de una entidad pública con el nombre en dos campos como ‘nombre’, ‘apellido’ y en otras con el mismo dato en uno solo. Como lo he descrito en columnas anteriores, cada uno de nosotros es una persona diferente, dependiendo de la base de datos de la entidad pública en la que se encuentren guardados nuestros datos. Se estaba trabajando en eso, pero no sé si ya es una realidad. Debería serlo.



Hay que entender que ahora todo se maneja en computadores y en forma digital, y que esto exige cierta rigurosidad en cómo se almacenan los datos, se respaldan y se aseguran. Hay que trabajar mucho en esto, mucho.



Es lamentable el asesinato de dos de nuestros soldados héroes de la patria, César David Navarro y Óscar León Pacheco, mientras estaban en su labor de garantizar la seguridad en Antioquia. Obviamente, HRW y otras ONG de izquierda nada dicen sobre esta y muchas otras calamidades, cuando los afectados son militares o policías. Pero lanzan cohetes de alarmas y comunicados de prensa cuando los muertos son los asesinos de los grupos armados, disidencias Farc o Eln.



