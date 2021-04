A adoptar el IPv6 cuanto antes

El protocolo de internet con cuatro casillas para sus direcciones –IPv4– se va a quedar corto en poco tiempo y deberá empezar a ser reemplazado por el de seis casillas –IPv6–, que va a quedar vigente para siempre. ¿Esto qué significa? Todo aparato que se conecte a internet usa una dirección IP. Con el internet de las cosas –IoT–, los computadores, celulares, tabletas y más aparatos, las cuatro casillas no darán abasto para generar tantas direcciones como las que se van a necesitar.

El IPv6 suministra una capacidad aproximada de 3,4 seguido de 38 ceros, lo que implica que este número de direcciones posibles a internet va a permitir la conexión de todo tipo de aparatos en el mundo.



El Mintic sacó una propuesta para modificar la resolución 2710 del 2017 en la cual se establecen los lineamientos para que se adopte el IPv6. Este nuevo proyecto propone otra fecha diferente a la que se había establecido, en la que se iba a modificar, que era con corte a enero de este año. Las estadísticas que hicieron que esto se reformara dicen que de las 6.025 entidades nacionales y municipales, solo el 1,5 % adoptaron el IPv6, o sea que el 98,5 % no lo hicieron, con la excusa de que no entendían cómo se debía hacer, no estaban preparadas, no contaban con presupuesto o desconocían la resolución.



Es muy importante que, una vez salga la nueva resolución estableciendo una nueva fecha, las entidades que lo deben adoptar lo hagan conscientemente y que el Mintic entienda que a algunas hay que ayudarlas en este proceso.



Con la llegada de 5G, ciudades inteligentes, el internet de las cosas, el IPv6 se hace indispensable porque si no, muchos aparatos no se van a poder conectar a la red de datos mundial y muchos proyectos indispensables para que el mundo digital crezca en nuestro país y beneficie a los colombianos no se van a poder realizar.



Las empresas privadas también tienen que empezar a pensar en el proyecto de adopción de este nuevo y necesario protocolo. No deberían aplazarlo. Cuando surjan empresas que utilicen el internet de las cosas, robots, análisis de datos, aplicaciones cognitivas y muchas otras cosas que se van a conectar a internet, las que no lo hayan hecho se van a ver afectadas por esa competencia.



Este proyecto de cambio se tiene que hacer bien, con cronograma y entregables para que pueda ser administrado, como todo proyecto digital, pues tarde o temprano, en todo el mundo, va a regir el IPv6.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co