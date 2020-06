Sí hay vacuna contra el coronavirus

Los científicos nos han dejado claro que antes de 12 o 18 meses el mundo no contará con una vacuna contra el coronavirus. Mientras tanto es necesario pensar en otro tipo de vacuna, de tal manera que nos inmunicemos y podamos esperar que la ciencia haga lo propio. Esa vacuna consiste en la adopción de unas nuevas costumbres, de unos nuevos hábitos cotidianos que nos permitan convivir con el virus, pero protegiendo la salud pública y la economía.

En 1995, el exalcalde Antanas Mockus introdujo en las políticas públicas el concepto de la cultura ciudadana. Desde entonces nos ha recordado que el comportamiento de los ciudadanos es regulado por la ley, la moral o la conciencia y la cultura. Frente a la regulación legal, en Bogotá y en toda Colombia tenemos una larga sumatoria de frustraciones porque hemos asumido que esa regulación por sí sola es suficiente y la experiencia nos ha enseñado que es todo lo contrario, es decir, que es insuficiente. En cambio, apelar a la conciencia y a las costumbres puede llegar a ser más eficaz para lograr una regulación del comportamiento ciudadano en la perspectiva de respetar los derechos individuales y colectivos y en la de asumir unos mínimos deberes ciudadanos.



Adquirir una conciencia individual y colectiva de cuidados mínimos para evitar el contagio del coronavirus y adoptar unas costumbres o unos hábitos de esos mismos cuidados mínimos puede llegar a ser más eficaz que la expedición de leyes y decretos. Desde luego, es más fácil expedir leyes y decretos que adquirir una conciencia y adoptar unas costumbres, pero dado que estas últimas son más eficaces y que, además, no contamos con un policía por cada ciudadano para que este sea vigilado, es necesario que asumamos como una tarea urgente de las instituciones y de la sociedad civil el despliegue de una campaña intensiva y masiva para lograr ese propósito.



Mockus se valió de artistas en la calle para mostrarle a los ciudadanos de Bogotá las bondades de su propuesta transformadora. También él mismo fue imagen de su iniciativa. Quizás ahora los artistas en la calle no son lo más aconsejable por el distanciamiento físico que hay que preservar, pero las redes sociales son un multiplicador infinito de información.



En algunos países han empezado a autoidentificarse con frases que son fundamentales para la contención de la propagación del virus. Por ejemplo, los Países Bajos se han autodenominado “la sociedad de los 1,5 metros” para recordarse todo el tiempo que hay que guardar un distanciamiento físico mínimo.



En Colombia llevamos un tiempo largo buscando un común denominador que nos una. Por ahora, ni siquiera hemos encontrado un consenso frente a la mejor manera de enfrentar la pandemia. La dicotomía salud-economía parece tan profunda como la del sí y el no en el plebiscito. A lo mejor, la idea de construir una nueva cultura ciudadana para prevenir el contagio del coronavirus nos una a todos. Esta no reñiría con quienes creen que hay que preservar medidas estrictas de aislamiento ni tampoco con quienes creen que hay que abrir la economía, y mucho menos con quienes están en una posición intermedia.



En resumen, desde la Veeduría Distrital, como órgano de control preventivo, nos atrevemos a sugerir un gran acuerdo entre los gobiernos nacional y territoriales y los líderes de la sociedad civil para construir una nueva cultura ciudadana que sea asumida como una vacuna y como una inmunización colectiva frente al coronavirus.



Guillermo Rivera