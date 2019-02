Venezuela: ruido de sables

Uno de los peores problemas de las dictaduras es lo difícil que resulta salir de ellas. La enorme mayoría del pueblo, hastiado de la corrupción, la represión y el hambre, puede estar pidiendo en las calles el cambio de régimen, y este puede estar aislado internacionalmente, pero el dictador sigue atornillado en su puesto hasta tanto el mando militar no decida entregarlo o lo derrote una insurrección armada. Son pocos los casos históricos en los que un sátrapa abandona el poder sin este tipo de intervenciones.

Venezuela no será una excepción. En este caso resulta particularmente difícil que la cúpula militar entregue a Maduro. Desde el denominado ‘golpe’ del 11 de abril de 2002 y la restauración de Chávez en el poder a escasos dos días, el comandante procedió, con la eficaz asesoría de los cubanos, quienes pasaron prácticamente a manejar la “seguridad del Estado”(*), a purgar el establecimiento militar de todos aquellos miembros que habían demostrado no estar con él y a establecer el más sofisticado sistema de cooptación, corrupción y control de las fuerzas armadas.



Entregó a militares activos el control absoluto de PDVSA (la otrora gran empresa petrolera venezolana) y las demás empresas públicas y nacionalizadas, así como la distribución de los cada vez más escasos alimentos y divisas extranjeras para importar productos. Les permitió enriquecerse a sus anchas con el manejo de estos recursos y se hizo el de la vista gorda ante su creciente participación en negocios de narcotráfico y venta ilegal de armas, incluidos sus vínculos con las Farc, el Eln y carteles colombianos de la droga. Al mismo tiempo, dedicó gran parte del esfuerzo de inteligencia a detectar a los militares tibios o rebeldes, y estos han sido sometidos, al igual que líderes de la oposición, a torturas y otras violaciones de sus derechos humanos.



Por eso, el gran poder detrás del trono es hoy día Diosdado Cabello, uno de los más corruptos militares que recuerde la historia continental. Y, por eso, los militares con mando, que en otras circunstancias haría mucho tiempo que habrían depuesto a Maduro y promovido una transición de vuelta a la democracia, han preferido, hasta ahora, hundirse con el barco ante el temor de ser condenados y apresados en Venezuela o extraditados por sus múltiples delitos.



De allí que la pieza clave de la propuesta de Guaidó sea la oferta de una amplia amnistía a los militares, buscando despejar ese temor. Pero, como han observado varios analistas, hay reticencias por cuanto algunos temen que les ocurra tarde o temprano lo que les sucedió a sus pares en países como Argentina y Chile, donde la presión popular obligó años después al Congreso y las cortes a desconocer las amnistías, o en países africanos donde los déspotas y sus secuaces terminaron condenados por la Corte Penal Internacional. El propio Guaidó reconoció que la amnistía no podría cubrir delitos de lesa humanidad.



No es aún seguro, por tanto, si la combinación de esta oferta con la creciente presión internacional, que está llevando a sanciones económicas efectivas como el congelamiento de valiosos activos de Venezuela en el exterior, sea suficiente para producir el punto de inflexión definitivo dentro de las fuerzas armadas. Lo que resulta muy contraproducente, sin lugar a dudas, son las amenazas no tan veladas de Trump de intervención militar. Eso puede dividir al pueblo venezolano, que quiere la terminación pacífica del régimen y escindir a los gobiernos extranjeros que reconocen a Guaidó.



El Grupo de Lima, por ejemplo, condenó cualquier aventura de este estilo. Y en Colombia, hasta ahora, al parecer sólidamente unida en contra del régimen de Maduro, Petro y otros simpatizantes del chavismo ya están movilizando sus huestes en contra de la presunta intervención.



* Ver la reciente novela histórica de Moisés Naím



GUILLERMO PERRY