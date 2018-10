Que todo cambie para que no quede igual

La Comisión Primera del Senado aprobó el miércoles, en primer debate, varios artículos de reforma política. La sustitución del Consejo Nacional Electoral (CNE) por un tribunal electoral dependiente del Consejo de Estado, la eliminación del voto preferente, la intención de fortalecer y democratizar los partidos y su actuación colectiva como bancada, el propósito de llegar a la paridad de género y aumentar la financiación estatal de las campañas: todo ello podría representar avances importantes. Se pospuso el debate de temas polémicos, como el voto desde los 16 años y su carácter obligatorio. Y no se aprobó la propuesta descabellada del ‘voto único partidario’, que pretendía excluir las coaliciones de partidos pequeños y la inscripción de nuevos candidatos por firmas.

La corrupción administrativa que nos ahoga tiene su origen en el círculo vicioso de ‘tú me financias y yo te pago con puestos y contratos’, tan enraizado en nuestra práctica política de hoy. Ese círculo vicioso se debe tanto a la prevalencia de las microempresas electorales y la debilidad de los partidos como, especialmente, a la falta de control efectivo de las violaciones de la ley electoral por el CNE. La reforma constitucional del año 2003 les entregó a los partidos el control de ese organismo que supuestamente debía vigilarlos. Por eso han estado violando impunemente la ley electoral, bajo el pacto tácito de ‘tú no me investigas y yo no te investigo’. Los ratones cuidando el queso.



El proyecto aprobado en primer debate pretende erradicar las microempresas electorales, al eliminar el voto preferente y ordenar un financiamiento mayoritario estatal a través de los partidos. Y podría reducir de manera drástica las violaciones de la ley electoral con el nuevo tribunal electoral si se garantiza que los magistrados se nombren exclusivamente por consideraciones de mérito. Pero hay que vigilar el trámite legislativo para evitar ‘que todo cambie para que todo quede igual’, como aconsejaba Tancredo, en ‘El gatopardo’ de Lampedusa, a la aristocracia siciliana.



Los proyectos anticorrupción: el Gobierno y los partidos han presentado ante el Congreso un grupo de proyectos que endurecerían las penas y dotarían de mejores instrumentos legales a los jueces y los órganos de control para investigar y castigar ese flagelo. Eso está bien, pero si el aparato judicial y algunos órganos de control siguen capturados por roscas o los propios investigados, no se avanzaría mucho en disuadir a los corruptos.



Por demás, la disuasión es apenas una de las tres patas de una estrategia anticorrupción eficaz. Las otras son la reducción de las oportunidades de corrupción, mediante reformas de tipo estructural en diversas áreas, y el desarrollo de una cultura ciudadana que ejerza sanción social contra las prácticas impropias. La llamada ‘mesa técnica’ fue en realidad una mesa política, sesionó tan solo un mes y se concentró en el lado represivo de la estrategia, pero muy poco en lo preventivo y la ética ciudadana.



¡Qué diferencia con lo que se hizo en Chile en el año 2015! Allá se creó una comisión verdaderamente técnica e independiente de los partidos que analizó todos los ángulos del problema, durante varios meses, y propuso una estrategia integral y coherente para mitigar un problema que, de entrada, era mucho menos grave que el nuestro. Su informe incluyó de manera prominente la reforma política. Y el gobierno Bachelet y el Congreso pusieron en práctica sus recomendaciones.



Ojalá procediéramos en forma tan rigurosa como en ese país austral, y no solo con los juegos pirotécnicos que tanto parecen gustarnos acá en el trópico. Estos juegos hacen mucho ruido, iluminan el cielo y atraen la atención, pero después solo quedan un rastro de humo, olor a pólvora y los casquetes quemados de los voladores.



GUILLERMO PERRY