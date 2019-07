Ni tanto que queme al santo...

Nuestra economía continúa recuperándose, aunque a un ritmo más lento de lo esperado. En el primer trimestre del 2019 creció 2,8 % (igual al 2018), y hoy se estima que crezca 3 %, o un poco menos, en año completo, frente a proyecciones iniciales del 3,6 % del Gobierno, 3,4 % del Fondo Monetario (FMI) y 3,3 % de Fedesarrollo. No somos los únicos que estamos creciendo menos de lo previsto. El FMI redujo su estimativo para América Latina en el 2019 de 1,4 a 0,6 %.

Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen los pesimistas. Pero vivimos en un mundo interconectado, y sería sorprendente que la fuerte desaceleración de EE. UU. (de 2,9 % en el 2018 a 2,6 % en el 2019 y 1,9 % estimado en el 2020) y la más suave de China (de 6,6 % a 6,2 % y 6 % en esos años) no afectaran a Colombia, como le sucede al resto del mundo. O que el nerviosismo de los inversionistas internacionales ante las guerras comerciales de Trump y el ‘brexit’ no contagiara las decisiones de inversión en Colombia, como está sucediendo en todas partes.



Los optimistas enfatizan que lo estamos haciendo mejor que nuestros pares (solo Perú y Chile van más rápido que nosotros), en medio de esa situación global adversa. Pero nos podría estar yendo mejor si estuviéramos haciendo mejor las cosas.



Si miramos desapasionadamente cifras y proyecciones, encontramos cuatro temas críticos:



1) La construcción de vivienda sigue contrayéndose, aunque las demás actividades están creciendo. El problema no está en la vivienda de interés social, que marcha a buen ritmo. Se debe al estado de ánimo de los compradores de clase media y alta y un comportamiento normal del ciclo constructor: hay exceso de oferta de oficinas y viviendas no VIS. Es difícil compensar estas causas con mayores subsidios a las tasas de interés en medio de la actual coyuntura fiscal.



2) El ‘Estado de opinión’ de los consumidores no ha tenido impacto sobre su demanda por otros bienes, por el momento, pero puede llegar a tenerlo. Se origina en el creciente desempleo (que se puede agravar con las iniciativas laborales del Mintrabajo y el partido de gobierno), en el ambiente político enrarecido, que acentúa la incertidumbre, y en el problema fiscal, que augura más impuestos futuros. El ‘Estado de opinión’ de los inversionistas es positivo, y la inversión ha seguido creciendo. Pero podría ser mejor si la incertidumbre derivada de la política y de las proyecciones fiscales fuera menor.



3) Las exportaciones menores no crecen, aun después de cuatro años de contar con una tasa de cambio competitiva. Eso y la recuperación de las importaciones de maquinaria e insumos han aumentado el déficit externo, que es hoy el más grande entre las economías mayores de la región, lo cual es peligroso ante el nerviosismo actual de los mercados financieros internacionales. Este problema solo se arreglará mejorando la productividad de nuestra economía, lo que demandaría esfuerzos continuados y coordinados de Gobierno y sector privado, y abriéndola un poco más al comercio.



4) Las proyecciones fiscales independientes (Fedesarrollo, Anif) muestran un déficit creciente (entre 3,5 y 4 % del PIB). Las muy optimistas del Gobierno muestran un faltante mucho menor y lo tapan con venta o traspaso de activos, utilidades del Banco de la República y emisión de TES para pagar algunos gastos, utilizando formas de contabilización heterodoxas que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad colombiana en el manejo de sus cifras fiscales. Estas discrepancias y el recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza, y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país.



Estos cuatro problemas se refuerzan mutuamente. Aunque el Gobierno y el Centro Democrático no los pueden resolver solos, sí podrían dejar de contribuir tanto a la incertidumbre originada en lo fiscal, lo laboral y la confrontación política.



GUILLERMO PERRY