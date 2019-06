¡Muera Sansón con los filisteos!

Sansón tumbó las columnas del templo diciendo: “Muera yo con los filisteos”. Ese parece ser el lema de Uribe y Petro, con el agravante de que consideran filisteos a todos los que no están de acuerdo con ellos.

Uribe le hizo perder varios meses al país al aconsejar a Duque que se empeñara en una lucha estéril contra seis artículos de la ley estatutaria de la JEP. Ahora quiere meter al país en la vacaloca de un referendo para no solo acabar con la JEP, sino para hincarles el diente a todas las cortes. Su promotor, Herbin Hoyos, dijo textualmente: “Lo que nosotros hemos propuesto es hacer un referendo que le da un golpe contundente a la justicia”. Se necesitan reformas urgentes en ese sector, pero no llevándose de calle nuestro Estado social de derecho para reemplazarlo por un supuesto Estado de opinión que ha sido el sueño dorado del autoritarismo en la historia de la humanidad.



Muchos de quienes no votamos por Duque (no he ocultado que voté en blanco en la segunda vuelta) le dimos el beneficio de la duda cuando inició su gobierno con un talante conciliador y afirmó que su mayor propósito era “unir a los colombianos”. Pero, transcurridos diez meses de su mandato, nos están entrando dudas. ¿Es Duque un presidente tolerante cautivo en las redes de alambres de púas que tienden a diario el presidente eterno y su combo? ¿O es simplemente la cara amable de un partido en el que todos están identificados en sus propósitos y unos juegan el papel de policías buenos y otros, de policías malos, como dicen los anglosajones?



Quiero seguir creyendo lo primero. Me gustan los discursos en los que Duque invita a pactos nacionales y reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos; su gabinete, mayoritariamente compuesto por técnicos competentes, y su negativa a embadurnar de ‘mermelada’ a los parlamentarios.



Pero me siembran dudas la vehemencia con la que se empeñó en el rollo de las objeciones y que haya mantenido al mindefensa y al comandante del Ejército después de que incurrieron en el horror de incluir el número de muertos en combate como una de las metas por lograr (lo mismo que dio origen a los ‘falsos positivos’). Se limitaron a retirar la circular cuando la prensa y las agencias que defienden los derechos humanos a nivel internacional prendieron las alarmas. Y, aunque yo también creo que Santrich debería ser extraditado, considero que no le corresponde a un presidente de la república calificar de mafioso y delincuente a un ciudadano aún no juzgado.



Tampoco me gusta su intolerancia ante las críticas, aunque reconozco que esa característica la comparte no solo con Uribe y Petro, sino también con Santos, Peñalosa y Vargas Lleras. El Gobierno ha reaccionado muy mal contra las advertencias de analistas independientes, calificadoras de riesgo y el Banco de la República. Sus áulicos ven en todas partes una conspiración santista. Ojalá todos los funcionarios procedieran con la tranquilidad y altura con que lo hizo José Manuel Restrepo en entrevista reciente en EL TIEMPO.



* * * *



Por su parte, Petro ha hecho y hará todo lo posible por echar atrás cuanta obra haya sido iniciada o planeada por Peñalosa, así con ello sufra toda la ciudadanía de la capital. Lamentable como utiliza su influencia sobre la Rama Judicial local para paralizar a punta de fallos obras que todos necesitamos. Uribe quiere acabar con la independencia de los jueces, y Petro daña su credibilidad utilizándolos para promover sus intereses políticos.



Menos mal que ni los pupilos de Petro (ni los de Uribe) tienen posibilidades de ganar la alcaldía de la capital. Y que Claudia López no aceptó que la participación de Hollman Morris en su alianza pasara por aceptar peleas del petrismo a costa del interés ciudadano.



P. S. En aras de la credibilidad, conviene aplicar las normas más estrictas de contabilidad fiscal.



GUILLERMO PERRY