Mitos tributarios

Cada vez que hay una reforma tributaria se presenta un intenso ‘lobby’ de intereses económicos que defienden exenciones especiales, o buscan nuevas, y pululan posturas populistas para encubrirlos o ganar indulgencias con los electores. Unos y otras se apoyan en la difusión de mitos o verdades a medias. Estos seis están siendo usados a favor o en contra de los confusos anuncios del Gobierno:

1) Las empresas tributan el 70 % de sus utilidades.



Este cálculo se basa en verdades a medias y en sumar peras con manzanas: 1) el impuesto a la renta para AQUELLAS empresas que no gozan de privilegios tributarios y no evaden, y que pagarán 33 % desde el 2019 (lo que todavía resulta un poco alto a nivel internacional); 2) el ICA municipal, que grava en exceso sectores que venden con márgenes muy bajos; 3) el IVA no descontable sobre bienes de capital, que desestimula la inversión. Es deseable corregir estos problemas, pero al mismo tiempo eliminar las gabelas tributarias existentes a favor de sectores específicos y las zonas francas. De lo contrario se reduciría mucho el recaudo, y con ello la posibilidad de mejorar la infraestructura y la calidad de la educación y la salud públicas.



2. Los incentivos tributarios son la clave para estimular la inversión.



El Presidente anunció una nueva exención a diez años a favor de la inversión agroindustrial. Pero la inversión rural está limitada por problemas de seguridad jurídica, transporte y la precariedad de los servicios rurales. Sería preferible aclarar las normas sobre tierras y proveer bienes públicos en el campo, como ha solicitado el presidente de la SAC. Si Duque insiste, sería algo más efectivo otorgar un crédito tributario moderado a la inversión agroindustrial en los próximos tres años.



3) La renta presuntiva mínima grava las empresas en período improductivo.



Falso. Hay una excepción expresa para ello y, si no está funcionando bien, debe mejorarse. La presuntiva mínima sigue siendo un control efectivo para la evasión exagerada. Por eso quieren quitarla algunos asesores tributarios.



4) Bajar los impuestos a las empresas y gravar más las personas naturales sería inequitativo.



Gravar menos las empresas que más tributan y, en forma efectiva y progresiva, a las personas de ingresos medios y altos sería equitativo. Además, estimularía la inversión. Duque tiene razón en que quienes ganan más de 50 millones de pesos al mes pagan muy poco. Pero para cambiar esta situación tiene que gravar las ganancias de capital y los dividendos.



5) La clase media no debe pagar impuesto a la renta.



Los ricos y la clase media son quienes pagan impuestos a la renta en todas partes del mundo. La clase media colombiana aspira a mejorar la calidad de la educación y la salud para sus hijos, pero eso jamás se logrará si no contribuye. Carrasquilla tenía razón en proponer la reducción del umbral para la declaración de renta, que es absurdamente alto en Colombia. Pero parece que Duque lo desautorizó.



6) Gravar la ‘canasta familiar’ con IVA sería inequitativo.



Lo inequitativo es lo que sucede hoy. El 85 % de los recaudos perdidos por no gravar estos bienes nos beneficia a las familias de ingresos medios y altos. Cada vez que compramos esos productos sin IVA, se reduce la posibilidad de mejorar la educación y la salud para los pobres. Debemos gravarlos, como se hace en Europa, pero compensando a las familias de bajos recursos. La compensación podría hacerse a través de un mecanismo ya existente, como Familias en Acción, lo que en Europa no es necesario porque los pobres acceden a servicios de educación y salud de calidad. Si procedemos así, el IVA se volvería un impuesto equitativo y más fácil de controlar. Y el Estado tendría más recursos. Carrasquilla tiene toda la razón en esta propuesta.



Los mitos griegos educan. Los tributarios oscurecen el debate para favorecer intereses económicos o el populismo político.



GUILLERMO PERRY