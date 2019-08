¿Más orquesta que director?

Las evaluaciones del primer año de gobierno Duque han estado centradas, como es natural, en el Presidente.

Aprueban su talante conciliador, su decisión de no repartir ‘mermelada’ y su negativa a hacer trizas el acuerdo con las Farc, como lo pedía a gritos su partido. Critican su falta de liderazgo, agravado por el hecho de que Uribe no desperdicia oportunidad para aparecer como el jefe supremo, incluso saboteando prioridades del Gobierno. Desaprueban que Duque no haya sabido articular una visión clara de lo que se propone hacer y el haber perdido seis meses con la ‘crónica de una derrota anunciada’: las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, una batalla que se sabía perdida en la Corte y aglutinó en su contra a todos los defensores del acuerdo de paz. He escrito sobre cada uno de estos temas, de modo que hoy me centraré en otro aspecto del Gobierno: la labor del gabinete.



Hay unos ministros que le han hecho daño a la imagen del Gobierno. El de Defensa ha tenido costosas salidas en falso y nunca asumió responsabilidad por el imperdonable error de haber incluido el número de bajas entre los objetivos operacionales con los que se juzgaría la labor de sus subalternos, algo muy parecido a la directriz del exministro Ospina que se convirtió en incentivo para los ‘falsos positivos’. La del Trabajo parece más decidida a hacerles eco a las propuestas populistas de su exjefe Uribe sobre salario mínimo y primas que al objetivo de formalización laboral de su actual jefe, Duque.



Hay otros que ni fu ni fa: la primera ministra de Justicia (la nueva lleva muy poco), el de Agricultura, el de Ambiente y la de Cultura. Poco que reportar.



Un tercer grupo comprende los que han tenido aciertos y reveses notables: el Canciller, la ministra del Interior y el ministro de Hacienda. El Canciller lideró bien el Grupo de Lima y el apoyo a Guaidó. Pero, en buena parte por errores de Duque, quedamos demasiado alineados con Trump. Eso tiene riesgos altos, dado su carácter imprevisible, especialmente frente al régimen de Maduro, y ha hecho perder apoyo demócrata en el Congreso de EE. UU. Por fortuna no hubo descertificación.



La ministra del Interior ha tenido tropiezos importantes con respecto a la frustrada reforma política y los proyectos anticorrupción. Pero ha logrado el milagro de sacar otras leyes útiles en un ambiente hostil contra el Gobierno: la prórroga de la ley de orden público, la que impide la conexión del delito político con el narcotráfico y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.



El minhacienda sufrió el grave traspié de que le tumbaran la parte de la ley de financiamiento que proveía recursos importantes. Eso lo ha llevado a buscar la caja en la venta de activos y a un manejo contable cuando menos debatible. De otra parte, sacó a trancazos una ley del plan de desarrollo llena de micos, unos sanos y otros muy enfermos. A favor de su balance, ha mantenido un rígido control del gasto y ha intentado poner en cintura la evasión.



Finalmente, hay un grupo de cuatro ministras y dos ministros técnicos que están haciendo una labor callada muy constructiva: el minsalud, la mineducación, la minenergía, la mintransporte, el minvivienda, la mintic y el mincomercio. Cada uno de ellos ha hecho una gestión seria, con innovaciones de política y buena ejecución. No me queda espacio hoy para reseñar sus logros, pero debo decir que estoy en total desacuerdo con quienes quieren que los reemplacen por representantes de los partidos. Es bueno tener ministros técnicos, conocedores y comprometidos en el gabinete. Lo que les falta es un director de orquesta con mayor liderazgo y que se distraiga menos con la galería. Y un partido de gobierno que cuando menos no ponga tantas zancadillas.



GUILLERMO PERRY