La tormenta perfecta

Hay nubes negras en el horizonte. Dos caídas fuertes en las bolsas de valores internacionales en las últimas semanas, después de siete años de crecimiento en sus índices de precios, indican que los inversionistas están nerviosos con las perspectivas de la economía global. Cuando eso sucede, salen a vender acciones y bonos y se llevan su dinero a un destino más seguro, como son los papeles del Tesoro norteamericano, así ofrezca una rentabilidad menor. También por eso comienzan a salir capitales de las economías emergentes para irse a recibir rendimientos más bajos, pero más confiables, en los países ricos.

Estos fenómenos se agudizan cuando coinciden con alzas en las tasas de interés internacionales, como sucede ahora que el Federal Reserve está elevando las suyas, por cuanto entonces al incentivo del menor riesgo se suma el de una mejor rentabilidad.



El nerviosismo creciente de los inversionistas se debe a la escalada de la guerra comercial entre Trump y China, que ya está causando bajas. El Fondo Monetario acaba de reducir sus proyecciones de crecimiento para ambos países. Y ya hay terceros heridos por ese fuego cruzado, como es el caso de Turquía y Argentina.



¿Por qué Turquía y Argentina? Porque ambos países tenían déficits externos y fiscales particularmente altos y, por tanto, dependían en exceso de flujos financieros externos para mantener sus importaciones y su gasto público. ¿Le puede pasar lo mismo a Colombia? Aunque hemos disminuido la altísima vulnerabilidad en la que quedamos después de la caída de los precios del petróleo, aún no estamos fuera de la zona de peligro. El déficit externo y el fiscal se habían elevado hasta 6,3 y 4,0 % del PIB, respectivamente. Los hemos reducido al 2,8 y 3,1 % (estimados para 2018) y hemos prometido seguir disminuyéndolos para cumplir con la regla fiscal. Hasta ahora, los inversionistas y las agencias de riesgo nos han creído porque hemos cumplido las metas que nos hemos trazado.



¿Pero lo seguirán creyendo? Depende. Durante la campaña presidencial, Duque desconoció esta realidad y se dedicó a competir con Vargas Lleras por el título de cuál ofrecía más reducciones de impuestos. El mercado estuvo nervioso, pero recuperó la calma cuando Alberto Carrasquilla fue nombrado ministro de Hacienda y aseguró que el Gobierno continuaría cumpliendo la regla fiscal, que le haría una operación quirúrgica al gasto y, si bien reduciría la tasa del impuesto de renta a las empresas a un 30 %, presentaría una reforma tributaria que, en términos netos, aumentaría el recaudo.



Pero después han comenzado a aparecer signos que son motivo de preocupación. El nuevo gobierno no recortó, sino que aumentó el presupuesto de funcionamiento e inversión presentado por su antecesor. Va a cubrir parte de los mayores gastos refinanciando unas amortizaciones de deuda previstas para el 2019, mediante canjes de títulos, lo cual no reduce el déficit ni la deuda pública. En lugar de la reforma tributaria inicialmente anunciada, optó por una ley de financiamiento que le cubra el faltante de 14 billones de pesos para el 2019. Ya llega noviembre, y no sabemos aún si esa ley contendrá medidas que aumenten permanentemente el recaudo, como lo requiere el cumplimiento de la regla fiscal. Duque ha echado para atrás varios de los anuncios iniciales de Carrasquilla y anda otra vez en modo campaña, prometiendo nuevos incentivos tributarios en todas las asambleas gremiales.



Esa película ya la vimos cuando Uribe acabó con el proyecto de ley de reforma tributaria que Carrasquilla había presentado ante el Congreso en el 2006. Esta vez, ni siquiera se la han dejado presentar, cuando ya la están haciendo trizas. ¡Y Carrasquilla ya está hablando de combos que incluyen regalar un punto del IVA que nadie está pidiendo!



¡Amenaza la tormenta, y no se sabe dónde está ni qué piensa el capitán de la nave!



GUILLERMO PERRY