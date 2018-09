El ahogado aguas arriba

El debate contra Alberto Carrasquilla y el de algunos expertos contra Ser Pilo Paga (SPP) tienen una característica común: buscan el ahogado río arriba, donde no lo pueden encontrar.

Permitir que los municipios se endeuden para construir acueductos, dando como garantía parte de las transferencias futuras destinadas a ese fin, es una decisión razonable. Esquemas similares se utilizan en todas partes del mundo. Lo importante es que los proyectos se diseñen y ejecuten bien y las condiciones financieras no sean onerosas. Que estén bien diseñados, se contraten bien y existan interventorías competentes depende de los alcaldes, los concejos y las entidades de supervisión y control. El Ministerio de Vivienda, Planeación Nacional, las personerías y las contralorías deberían haberlo verificado. Y ni los concejos ni el Ministerio de Hacienda deberían haber dado las autorizaciones de endeudamiento si consideraban que la tasa de interés, que se determinó en subastas abiertas, era muy alta.



Si algo falló, hay que buscar al responsable en esas entidades o en la ley, que no previó controles suficientes. Pero no en cabeza de los profesionales que asesoraron la estructuración de los bonos de agua. Los inversionistas llamaron a los exministros Carrasquilla y Hugo Palacios para este fin porque consideraron que eran quienes mejor podían realizar este trabajo, y encargaron al muy competente exministro Germán Cardona de hacer interventoría a la ejecución de los proyectos. Sus informes fueron entregados oportunamente al Ministerio de Vivienda. ¿Por qué no se actuó con diligencia cuando se detectaron problemas?



Como es usual, asesores e interventores recibieron honorarios por sus servicios profesionales. No se ‘apropiaron’ de un margen de intermediación, como se aseguró en el debate en el Congreso. Ahora bien: ¿es legal tener una sociedad en Panamá, declarada, para traer a través de ella recursos de los inversionistas al país? Sí lo es. ¿Se reportaron todos los ingresos por honorarios? Eso tendrá que probarlo cada cual ante la Dian.



Carrasquilla reconoció que pudo haber errores, pero no merece el trato irrespetuoso que le prodigaron sus acusadores, que prefirieron la calumnia, la injuria y las frases altisonantes al análisis crítico fundamentado en los hechos y las normas. Mal comienzo de una oposición que pretende llegar a ser gobierno.



* * * *



El debate sobre Ser Pilo Paga (SPP) es de otra naturaleza, pero sus críticos también están buscando el ahogado aguas arriba. SPP no es el responsable de los problemas de cobertura y calidad que aquejan la educación pública, y estos no se arreglarían con los recursos destinados a ese programa, que representan menos del 2 por ciento del presupuesto total del sector. El país los tendrá que ir resolviendo gradualmente. Y no solo con más plata, sino con estímulos para incentivar la eficiencia en el uso de los recursos y el mejoramiento de la calidad de la docencia. Ahí es donde está la clave.



Los críticos de SPP desconocen además que el sistema educativo no solo debe ampliar su cobertura, sino mejorar su calidad (de lo que hablan poco) y promover la movilidad e integración social. SPP por sí solo no resuelve todos los problemas, pero ha desatado un proceso significativo de movilidad e integración social y está teniendo impactos positivos sobre la calidad del sistema, porque ha incentivado a muchos estudiantes y colegios públicos a mejorar. Se debe preservar. Quienes lo defendemos hemos planteado propuestas de cómo aumentar su impacto y reducir el aporte del presupuesto nacional. Ojalá los críticos se refirieran a ellas.



Churchill decía que la guerra es muy importante para dejarla solo en manos de los generales. La educación es demasiado importante para dejarla solo en manos de algunos expertos y rectores a quienes parecen preocupar únicamente los cupos y no la calidad, la movilidad y la integración social.



GUILLERMO PERRY