Cuestión de estilo

Durante la campaña pasada publiqué una columna titulada ‘¿Iván qué?’, que me valió fuertes regaños de mis amigos uribistas. Al igual que muchos colombianos, tenía grandes incógnitas sobre cómo sería el gobierno Duque. Cuatro meses después, reconozco que algunas de las inquietudes que me suscitaba se han desvanecido. Otras preocupaciones, desafortunadamente, se han acentuado.

Ha resultado muy positivo su estilo conciliador. Nos temíamos que Duque sirviera de instrumento para desfogar los viejos y nuevos odios de Uribe. No ha sido así. Por el contrario, se ha empeñado en bajarle el tono a la extrema polarización política que tanto daño causó en la última década.



Ha procurado corregir los errores de implementación del acuerdo de paz con las Farc, en vez de hacerlo “trizas”. Abandonó, incluso, varias de sus promesas de cambiarlo, cuando comprendió que intentarlo conduciría a enfrentamientos inútiles y a desviar los esfuerzos a favor de su propia agenda. En contraste, ha sido vertical frente al Eln, exigiendo la liberación de todos los secuestrados y el cese de sus ataques como condición para sentarse a negociar. Ha hecho bien.



Asimismo, ha limitado el uso del espejo retrovisor a puntos concretos en los que resultaba inevitable acudir a él. Ha buscado, en general, “construir sobre lo construido” en lugar de entrar a arrasar con todo lo que había logrado su antecesor.



Ha sido notable su respeto ante la protesta pacífica, a pesar de las desafortunadas declaraciones iniciales de su ministro de Defensa. Incluso, ha mostrado una paciencia infinita frente a las pretensiones imposibles en las que insisten líderes estudiantiles y sindicatos de maestros, después de que el Gobierno aumentó los recursos para la educación superior hasta donde buenamente pudo.



Fue refrescante su llamado a las líderes opositoras de la consulta anticorrupción a unir fuerzas para presentar conjuntamente al Congreso una serie de proyectos, si bien luego los dejó abandonados a su suerte.



Sorprendió designando un gabinete diverso y mayoritariamente técnico, aunque otros nombramientos han sido inconvenientes y ha tenido que echar varios atrás.



Pero no basta con tener buenos ejecutores si el director de la orquesta no tiene experiencia y no dirige. Estas preocupaciones han mostrado tener fundamento. Duque fue un senador aplicado, pero de hacer buenos discursos –que los sigue haciendo como si estuviera en campaña– a manejar la compleja máquina estatal hay un enorme trecho. Y el aprendizaje está siendo lento y costoso.



Lo sucedido con la ley de financiamiento es sintomático. Duque insistió en otorgar nuevos privilegios tributarios, que tendrán muy poco impacto y resultarán enormemente costosos. Las exenciones a inversiones agropecuarias y a media economía pintada de naranja, los beneficios especiales a las grandes empresas (el régimen de megainversiones) y la eliminación del régimen presuntivo no van a producir el milagro del desarrollo rural ni de la innovación, ni un ‘boom’ de inversión y, en cambio, van a resultar en mucha elusión y evasión tributaria. Son iniciativas que demuestran ligereza y falta de conocimiento.



Los anuncios iniciales del ministro Carrasquilla tenían cosas buenas que se quedaron por el camino. Nadie intentó convencer, a tiempo, a las cabezas de los partidos o a la opinión pública. El resultado es deplorable y peligroso para la estabilidad económica del país. Lo mismo ha sucedido con las reformas política y de la justicia. Todo esto favorece las extremas populistas.



No subestimo la importancia de las cualidades de Duque. No es algo menor tener como presidente a un buen ser humano, tolerante y demócrata, frente a las condiciones de sus antecesores recientes y de algunos pretendientes al trono, como Petro, Vargas Lleras y el fiscal Martínez. Pero tampoco se puede subvalorar la gravedad de sus carencias.



GUILLERMO PERRY