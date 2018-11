Ante el progresivo enrarecimiento del clima de opinión ciudadana, debemos rescatar hechos irrefutables que nos permiten aún mirar el futuro con “optimismo basado en la evidencia”, como dice Alejandro Gaviria, ese gran profesional y ser humano que continuó a cargo de nuestro complejo sistema de salud al tiempo que luchaba por su vida y fue exitoso en ambas batallas.

En su intervención en el reciente Congreso de Infraestructura, Gaviria demostró el incuestionable progreso que hemos logrado en las últimas décadas en reducción de la pobreza y consolidación de una clase media emergente, en mayores oportunidades para las mujeres y las minorías, en mejoras en la salud y expectativa de vida de nuestros niños y miembros del creciente contingente de la tercera edad, y en disminución de tasas de homicidios. Y contrastó las falacias de la “fracasomanía” y el “catastrofismo” que domina los noticieros, las redes sociales y los discursos políticos empeñados en la polarización a punta de posverdades, con el lento pero continuo progreso social que no es noticia, no vende, no excita y no produce votos.



Reconoció, claro, retos enormes. Ante todo, la pérdida generalizada de confianza en las instituciones democráticas como consecuencia de los escándalos de corrupción y la extrema polarización política, en lugar de “construir sobre lo construido” y redoblar esfuerzos por derrotar ese cáncer en forma inteligente.



Casualmente, los paneles técnicos sobre infraestructura, que precedieron su intervención, habían utilizado esas mismas palabras, sin él saberlo, para enviar un mensaje contundente al nuevo gobierno y a las entidades de control y supervisión. Porque si hay un sector en donde resulta claro que se debe “construir sobre lo construido”, es el de la infraestructura pública. Los expertos, sin excepción, demostraron que en la última década se ha logrado una importante transformación en las instituciones, políticas, diseño de proyectos, procesos de adjudicación, contratos de concesión y ejecución en este sector, en el que Colombia padecía tanto atraso. Pero que el vaso se ha llenado solo hasta un 60 por ciento y el nuevo gobierno debe culminar la tarea emprendida.



Resumo los principales retos identificados en el Congreso:



1) Completar la ambiciosa reforma institucional que inició el país hace diez años, consolidando la FDN, blindando contra la politiquería y la corrupción la ANI, el Invías y la Aerocivil, y poniendo a operar la Unidad de Planeación y la Comisión de Regulación integradas del transporte (Upit y Crit), creadas por ley desde el 2014 e inexplicablemente mantenidas en el congelador desde entonces. Estas unidades técnicas permitirían mejorar el planeamiento y la selección de proyectos y las regulaciones que deben observar las entidades ejecutoras y las empresas constructoras y transportadoras.



2) Cumplir la ley de infraestructura, que ordenó que desde el 2016 no se abran licitaciones sin haber realizado las consultas previas y obtenido licencias ambientales provisionales, para lo cual se requiere tener diseños de los proyectos en fase 3.



3) Extender a los departamentos y municipios las mejoras logradas en contratos y procesos licitatorios nacionales, con algunos ajustes puntuales.



4) Agilizar la gestión de los contratos para superar cuellos de botella, a lo que está dedicada la ministra Orozco.



5) Coordinar efectivamente las múltiples agencias de gobierno que intervienen, tarea a cargo de nuestra competente Vicepresidenta.



6) Garantizar que los corruptos sean condenados y paguen multas y penas grandes, pero que los proyectos no se detengan. Pues lo que está sucediendo con el control y la justicia espectáculo es que el pato lo pagamos dos veces los ciudadanos. Una vez como usuarios de transporte, por el deterioro y atraso de las obras, y otra como contribuyentes, por los sobrecostos resultantes.



GUILLERMO PERRY