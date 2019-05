Los ciudadanos han perdido confianza en las instituciones del país en la última década. Las más afectadas son la justicia y los partidos políticos, con una opinión desfavorable de 79 % (encuestas Gallup). Las sigue el Congreso, con 73 %. Pero el bajonazo también ha afectado la credibilidad de los medios de comunicación y el sector empresarial. Estos resultados son alarmantes. La pérdida de confianza en las instituciones democráticas constituye un caldo de cultivo para aventuras autoritarias y populistas. Los inversionistas perciben mayores riesgos, invierten menos y se reduce el crecimiento económico. ¿A qué se debe esta peligrosa pérdida de credibilidad de las instituciones?

Ante todo, a la percepción ciudadana de corrupción creciente en el Estado y el sector privado. Esta percepción se ha alimentado con los grandes escándalos de corrupción protagonizados por algunas empresas privadas (Interbolsa, Odebrecht), la clase política (el proceso 8.000, la ‘parapolítica’, los refrigerios escolares), las cortes (el ‘cartel de la toga’) y las Fuerzas Armadas (los ‘falsos positivos’). Como también con el hecho de que, si bien hoy se investigan más estos casos, muchos de los responsables aún quedan sin castigo. Por eso resulta urgente reducir los altos niveles de impunidad que aún subsisten.



Sin embargo, no basta con ello. El aumento de la corrupción en el país se debió principalmente al auge del narcotráfico, tanto por la enorme capacidad de intimidación y compra de conciencias que tuvieron los carteles de la droga como porque contagió amplios sectores de la población de la cultura traqueta de enriquecimiento rápido y del ‘todo vale’.



Por esa razón, y para disminuir los altos niveles de violencia rural que aún subsisten, resulta imprescindible reversar el aumento considerable en área sembrada que se dio en los últimos años. Y por eso se justifica mantener la vigencia del mecanismo de extradición.



Pero, para llover sobre mojado, algunos funcionarios y dirigentes parecen empeñados en minar la confianza que aún se deposita en las instituciones. Casos recientes: el actual director del Dane al sembrar dudas sobre la veracidad de las estadísticas que produce la entidad a su cargo; el ministro de Defensa asegurando que un civil indefenso murió a manos de un militar por un “forcejeo por un arma”, en lugar de investigar el hecho; los altos mandos al emitir directrices que podrían volver a inducir ‘falsos positivos’; el exfiscal Martínez, el expresidente Uribe y el propio presidente Duque, dedicados a socavar la confianza ciudadana en la JEP. Y una exigua mayoría de una sala de ese tribunal dándoles semejante papayazo al otorgar garantía de no extradición a Santrich con el argumento de que no tenía evidencia suficiente para determinar si el delito imputado ocurrió antes o después de la firma del acuerdo de paz.



Detrás de algunos de estos ‘tiros en el pie’ parecen asomar mezquinas motivaciones políticas. El director del Dane se despachó contra la entidad que dirige en un debate en el Congreso auspiciado por su jefe político, la senadora Guerra. El exfiscal Martínez prefirió renunciar y regresar a la política anunciando una catástrofe institucional, en vez de cumplir con su deber de llevar a ‘Santrich’ ante la justicia ordinaria, como sí procedió a hacerlo el fiscal encargado y había sugerido el propio fallo de la JEP. Uribe y su partido se despacharon una vez más contra la justicia transicional y el acuerdo de paz, en lugar de celebrar la oportuna apelación que interpuso el Procurador y la acusación presentada por el fiscal Espitia.



¿Cómo pretendemos restaurar la confianza en las instituciones con estas actitudes?



P. S. El nombramiento de Alejandro Gaviria como rector de los Andes augura una nueva era de cooperación entre la universidad pública y la privada. ¡Enhorabuena!



GUILLERMO PERRY