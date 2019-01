Bola de cristal 2019

A los medios y columnistas les encanta hacer pronósticos para el nuevo año. Con todo respeto, eso no es serio ni útil, porque nadie tiene bola de cristal. Como se dice en mi profesión, es más fácil predecir el pasado que el futuro. Lo más que uno puede hacer es describir escenarios probables y advertir riesgos. Eso es lo que hacen los ejercicios de planeación estratégica en las empresas modernas.

La publicación Project Syndicate reporta la visión de reputados economistas y politólogos sobre lo que puede suceder en el 2019. Todos advierten que hay una gran incertidumbre y riesgos particularmente grandes asociados con los siguientes asuntos: hasta qué punto Trump reforzará o relajará sus guerras comerciales con miras a las elecciones del 2020; los traumatismos adicionales que pueda ocasionar en marzo el comienzo del ‘brexit’; la elección del Parlamento Europeo en mayo y el posible bloqueo de los populistas de derecha e izquierda a la integración europea; las protestas de los ‘chalecos amarillos’ en Francia; el conflicto entre el Gobierno italiano y la Unión Europea, y la intensificación del incendio en Medio Oriente con el retiro de tropas de Estados Unidos y la creciente debilidad de Rusia y Putin.



El balance de opiniones predice una desaceleración de las economías gringa y china, y, por tanto, de la mundial, y una intensificación de conflictos políticos y militares. Pero no descarta una recesión global ni confrontaciones bélicas de mayor calado.



Si por allá llueve, por acá no escampa. Nuestra frágil recuperación económica puede verse comprometida tanto por sucesos de origen externo como por los que nos estamos fabricando adentro, en especial con la ley de desfinanciamiento. Así Duque insista en que salió lo que prometió en la campaña, el resto de los mortales quedamos estupefactos ante la irresponsabilidad de Congreso y Gobierno al agravar el ya complejo desfinanciamiento público del 2020 en adelante. También preocupa el débil liderazgo presidencial. Le hacen un flaco favor a Duque quienes lo apoyan y al mismo tiempo dicen que sin ‘mermelada’ no hay paraíso.



Cualquier cosa nos puede pasar en los dos años siguientes. Un evento inesperado (un conflicto más serio en el Medio Oriente, que eleve transitoriamente los precios del petróleo, o un éxito sin precedentes de la Dian contra la evasión) podría aliviar los riesgos y consolidar nuestra incipiente recuperación económica. Pero no podemos descartar que se acentúe la desconfianza que ya se advierte en las encuestas o que perdamos el grado de inversión y que esas circunstancias den al traste con la reactivación. Ojalá que, ante este riesgo, Duque, Carrasquilla y el Congreso (en particular el Centro Democrático, principal responsable del desvío del proyecto inicial de financiamiento) actúen en adelante con mayor prudencia y sensatez.



Para finalizar, el nuevo paisaje político en América Latina ofrece riesgos y oportunidades. No es claro aún qué tan desastroso resultará el régimen de Bolsonaro para la democracia brasilera y continental. Ni qué tan populista será el de López Obrador. Tampoco, cuánto más puedan agravarse la crisis y el éxodo venezolano antes de que se extinga la dictadura chavista, que está pasada de madura para caerse.



En lo económico, sin embargo, se abre una oportunidad para avanzar en la convergencia entre Mercosur y la Alianza del Pacífico y lograr un mayor comercio y cooperación en la región. Eso antes no era posible, por cuanto un Alba fortalecida no hizo otra cosa que dividir el continente, no obstante su retórica bolivariana, y el PT brasilero se empeñó en excluir a México, a través de los Unasures y los Bancosures, y en jugar solitario en las grandes ligas (los BRIC, el G20), menospreciando a sus vecinos.



GUILLERMO PERRY