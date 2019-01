Años críticos

Los próximos años serán críticos en lo económico, en lo social y en lo político. Definirán si somos capaces de consolidar la paz o se nos vuelve a incendiar el campo y regresa el terrorismo urbano, como ocurrió esta semana. Determinarán si se aborta la incipiente recuperación económica y seguimos tan sujetos como siempre a la volatilidad de los mercados internacionales. Y si logramos escapar a los populismos de izquierda y derecha que están surgiendo en todas las latitudes.

A la economía colombiana no le ha ido tan mal desde la caída de los precios del petróleo: aunque se desaceleró bastante, ha tenido desde el 2013 el segundo crecimiento más alto entre los países grandes de América Latina, después del Perú. Y los pronósticos la favorecen: prevén una recuperación moderada que nos mantendría en ese segundo lugar.



Pero los riesgos que proceden del ámbito internacional no son nada despreciables. Las guerras comerciales de Trump ya están contribuyendo a una desaceleración de la economía mundial y podrían desembocar en una recesión global. El retiro de EE. UU. de Oriente Medio puede agravar aún más los conflictos en esa región. Un ‘brexit’ desordenado y la agudización de los actuales conflictos políticos y sociales en Europa pueden desencadenar otra crisis en esa región. El fin del período de expansión monetaria en EE. UU., Europa y Japón podría agudizar la actual volatilidad financiera. Todo esto hace muy incierto lo que suceda con el precio del petróleo, el crecimiento de nuestros mercados de exportación y los flujos de capitales hacia Colombia.



En esas condiciones, uno desearía tener una situación externa y fiscal menos vulnerable. Nuestro déficit corriente con el resto del mundo se ha reducido de 7 a 3 % del PIB, pero esa cifra nos hace aún muy dependientes de los flujos de capitales. Hemos mantenido credibilidad con las agencias calificadoras de riesgo y los inversionistas externos gracias a la observancia de la regla fiscal y el ajuste gradual de las cuentas públicas. Pero en adelante será más difícil lograrlo por el impacto negativo que la ley de financiamiento tendrá sobre los ingresos fiscales a partir del 2020, a no ser que el Gobierno logre el milagro de una reducción abrupta de la evasión o un recorte draconiano del gasto público.



Queda aún por ver si la disminución de cargas tributarias y los nuevos incentivos dinamizan la inversión privada. No será fácil en medio de los riesgos que se advierten. Como también si volvemos a ser importadores de petróleo y el Gobierno logra sacar la productividad de nuestra economía del marasmo en que ha estado sumida por varias décadas.



Otro tema clave, desde el punto de vista económico y social, será lo que suceda en el ámbito rural. No es claro si el ministro de Defensa y la nueva cúpula militar otorgarán la prioridad que requiere ocupar los espacios que antes controlaban las Farc y proteger a los líderes sociales, ni si tendrán la capacidad de hacerlo. Como tampoco si se destrabará la ejecución de los programas del posconflicto. Y menos aún si el Gobierno pondrá en práctica la política de provisión de bienes públicos y de seguridad jurídica en materia de tierras para las empresas agropecuarias comerciales y los pequeños productores, que exige nuestro desarrollo rural. La devolución de la administración de los fondos ganaderos a Fedegán deja grandes interrogantes en esta materia.



Así mismo, será fundamental controlar la corrupción. Ha hecho bien Duque en frenar la ‘mermelada’, y ojalá persevere. Pero ni la reforma política ni los proyectos anticorrupción tuvieron la prioridad que merecían. Preocupa también la pérdida de credibilidad del Fiscal General.



Si no se logran avances en estas materias, correremos el riesgo de caer en las garras de un líder populista, de izquierda o de derecha, o de regresar a niveles de violencia que creíamos ya superados.



GUILLERMO PERRY