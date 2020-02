El gerente de EPM 2020-2023

No obstante su rotunda victoria electoral basada en el voto de opinión, si bien no completamente, del alcalde de Medellín, Quintero Calle, todavía se desconoce quién o quiénes están detrás de su triunfo político, aunque algunos nombramientos alumbran el camino.

¿Quién puso los votos de Quintero Calle en Medellín? Quintero Calle ganó en las comunas populares, como Noroccidental y Nororiental, y en las zonas rurales, entre otras, y perdió en las comunas de estrato 6, como Laureles y El Poblado, abiertamente uribistas por convicción.



Dada las costumbres políticas nacionales y locales de clientelismo político, ¿cómo Quintero Calle pudo ganar en las comunas populares, donde el voto de opinión no predomina, si por un lado no tenía los puestos para repartir, pues no contaba con el alcalde Federico Gutiérrez, que pudiera apalancarlo electoralmente con el presupuesto municipal y la maquinaria electoral en organizaciones barriales y juntas de acción comunal, que son el brazo político de los operadores locales de la política clientelista?



Quintero Calle nombró una comisión de empalme compuesta por personajes de la política y de los gremios que se encargó de recibir las diversas secretarías y frentes de trabajo de la alcaldía. Por otro lado, hay que resaltar que entre las entidades participantes, tanto la Cámara de Comercio de Medellín como ProAntioquia, entidad vocera del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) o Sindicato Antioqueño, son las dos organizaciones más importantes en lo que concierne a la definición del consenso de las políticas públicas en Medellín y el departamento.



Especial mención merece la composición de la comisión de EPM, que fue conformada por “Fernando Ojalvo, Gonzalo Restrepo, Oswaldo Gómez, Walter Navarro, Azucena Restrepo (Pro-Antioquia), Alfredo Trespalacios, César Amar y Gabriel Jaime Rico” (‘Estos son los elegidos por Daniel Quintero para hacer el empalme’, 6 de noviembre de 2019). En este grupo se distinguen tres miembros del GEA: Ojalvo y los Restrepo.



Por otro lado, en los medios se sabe que el nombramiento del abogado Rendón López no ha satisfecho las aspiraciones del GEA, lo que no deja de ser un débito en el balance del alcalde. Es decir, lo más fácil para Quintero Calle hubiera sido nombrar a un personaje que tuviera un apalancamiento tecnocrático fuerte y que contara con la bendición de los ‘cacaos’ para no ir a alborotar el avispero local y así tener de su lado el poder económico sin necesidad de desafiarlo con un nombramiento adverso a sus simpatías en el cargo más importante de la ciudad.



Además, tradicionalmente, algunos miembros del GEA han sido nombrados en las juntas directivas de EPM, lo que le ha permitido jugar adentro y manejar información confidencial que es vital para el éxito de sus proyectos empresariales, como en energía, por ejemplo.



Por supuesto, la comisión de empalme le ha servido al alcalde para validar sus nombramientos públicamente, como es el caso de EPM: “El alcalde Quintero le dijo a El Colombiano que la selección fue resultado del empalme en el que tuvieron cabida académicos y empresarios” (‘Los que le hablan al oído a Gaviria y a Quintero’, 9 de enero de 2020).



Sin embargo, no todos los miembros de la comisión de empalme piensan lo mismo, aunque algunos prefieren no hablar públicamente (‘El nombramiento que tensiona más la relación entre el alcalde de Medellín y el GEA’, 19 de enero de 2020).



Pero mientras los empresarios tienen sus desconfianzas y recelos frente al nuevo gerente de EPM, algunos políticos conservadores locales, uribistas puros, revelando sus simpatías, han recibido con aplausos esta designación. Raúl Tamayo, político conservador y columnista local, dijo: “Así que los que le han criticado los nombramientos de Álvaro Guillermo Rendón, (…) déjenlo quieto que el alcalde es él. (…) El doctor Quintero ya conoce a Álvaro Guillermo Rendón. Trabajaron juntos y se conocen” (Cambio de tercio, 11 de enero de 2020). ¿Qué pasó con la relación de Quintero Calle con Petro?



En este sentido, la respuesta a la pregunta de por qué Quintero Calle escogió al abogado Álvaro Guillermo Rendón López para dirigir a EPM está encaminada a señalar que los lazos políticos tradicionales han triunfado en este caso, teniendo a la casa política conservadora de Valencia Cossio como ganadora, debido a la afiliación de Rendón López con ella, y de paso el Centro Democrático, como consecuencia no intencional, pero resultado del ajedrez político, al que pertenece Valencia Cossio, aunque suene paradójico debido a la amenaza de revocatoria del mandato de Quintero Calle por consulta popular.



Una empresa como EPM, de 50 billones de pesos en activos, un presupuesto de 17 billones de pesos para 2020 y unas transferencias cercanas al 30 por ciento del presupuesto municipal anual, de lejos supera las exigencias que la experiencia gerencial previa del gerente Rendón López pueda tener.



No se requiere ser ingeniero para ser gerente de EPM, pero tampoco abogado, como sugieren algunos en la presente coyuntura, bastante difícil dada la problemática de Hidroituango. La escogencia del gerente de EPM no convence, pero que convenza a los medellinenses y antioqueños tomará su tiempo.



Guillermo Maya