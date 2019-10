Clima: ¿la humanidad es culpable?

El planeta se está calentando a una velocidad que los modelos matemáticos del premio nobel de economía William Nordhaus subestiman, y que han servido para retrasar la puesta en marcha de políticas radicales que frenen el calentamiento global (Keen).

La temperatura promedio del planeta en la época preindustrial está siendo superada en 1,2 ºC, pero es necesario que no pase el umbral de los 1,5 o 2 ºC; para ello, es necesario reducir las emisiones de CO2 en 45 por ciento para el 2030 y llegar a cero emisiones en el 2050. Sin embargo, los 1,5 ºC se alcanzarán en 2030. Es decir, los efectos del calentamiento global como tormentas, sequías, incendios forestales, olas de calor e inundaciones costeras serán de dimensiones catastróficas. Por ejemplo, las inundaciones causadas por el aumento del nivel del mar podrían costar US$ 14 billones (12 ceros) en todo el mundo anualmente en 2100 si se alcanzan los 2 ºC.



El calentamiento del planeta proviene de las actividades económicas de producir, consumir y comerciar que están movidas por los combustibles fósiles, petróleo y carbón, que generan altas emisiones de CO2 y otros gases que calientan el clima. Sin duda, los países desarrollados e industriales tienen una participación porcentual mayor sobre este fenómeno y, por lo tanto, mayor responsabilidad que los países pobres y de ingresos medios, que son los más afectados por el cambio climático.



Según Hannah Ritchie y Marx Roser, en su informe sobre CO₂ y emisiones de gases de efecto invernadero, “las emisiones globales aumentaron de 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en 1900 a más de 36.000 millones de toneladas 115 años después”. Es decir, 17 veces más en 115 años.

En cuanto a las emisiones históricas acumuladas de CO2 desde 1751 hasta 2017, estas son de 1,5 billones de toneladas. Si se miden las contribuciones de cada uno de los países a este monto total, se encuentra que “EE. UU. es el mayor emisor de CO2 con cerca de 400.000 millones de toneladas desde 1751. Es decir, 25 por ciento de las emisiones históricas, 2 veces más que China; la Unión Europea (28 países) contribuye un 22 por ciento”. Mientras tanto, los países pobres —la mayoría africanos— solo “han sido responsables de menos del 0,01 por ciento de todas las emisiones en los últimos 266 años”. Casi nada.



Señalar responsabilidades es muy importarte para evitar que los países desarrollados evadan las suyas, especialmente con los países más pobres y vulnerables porque “una gran fracción del CO2 permanece en la atmósfera durante cientos de años una vez emitida”.



Por otro lado, la contribución por continentes de las emisiones de CO2 en 2017 fue así: Asia aportó 53 por ciento; China, 27 %; Norteamérica, 18 %; EE. UU., 15 %; Europa, 17 %; la UE (los 28 países), 9,8 %, y Suramérica (4 %) y África (3 %) son los de menor porcentaje de emisiones. En cuanto a la emisión de toneladas de CO2 por persona y por países, las cifras son las siguientes: Australia, 16,24; EE. UU., 16,24; China, 6,98; el promedio mundial es de 4,8, y Colombia aporta 1,66.



Además, una cosa es el efecto de emisiones debido al consumo y otra, por la producción. Por ejemplo, EE. UU. tiene un mayor efecto del 8 por ciento sobre las emisiones vía consumo (5,7 millones de toneladas) que por producción (5,3 mdt) debido a que es un importador neto de bienes y servicios (las importaciones son mayores que las exportaciones), mientras que otros países tienen la situación contraria, como China, con 14 por ciento menos con 6,2 mdt y 6,9 mdt, respectivamente, por ser exportador neto. Además, el transporte aéreo y marítimo de bienes y servicios y pasajeros contribuye con el 3,2 por ciento de las emisiones mundiales, lo mismo que Alemania, un país industrial.



Esta situación muestra que los países desarrollados, especialmente EE. UU., han buscado disminuir las emisiones deslocalizando la producción y las importaciones intensivas en emisiones hacia terceros países, no solo por ello, sino también porque sus ganancias son mayores.



Por otro lado, la riqueza que tienen los 62 individuos más ricos del mundo equivale a la que tienen 3.500 millones de personas, el 50 por ciento más pobre de población mundial (Oxfam), que solo contribuye con el 10 por ciento de las emisiones de CO2. Incluso, la huella de carbono del 10 por ciento más pobre es 175 veces menor que la huella del 1 por ciento más rico del mundo (Oxfam, 2015). Estos hechos ponen en una perspectiva diferente la responsabilidad sobre el calentamiento del clima.



Es decir, la humanidad necesita replantear sus formas de vida ante la relación causal existente entre crecimiento económico y calentamiento global. En consecuencia, los países desarrollados tienen que transformar sus formas de producir y consumir. Sin embargo, ante la ineludible perspectiva de desacelerar o detener el crecimiento, se hace necesario un mejor reparto de la riqueza.



Además, la mayoría de países todavía tienen que enfrentar los retos de la pobreza por medio de la transformación productiva de sus economías para crecer y mejorar el bienestar de su población, y no con paliativos como recomiendan los premios nobel de economía 2019.



En conclusión, ¿toda la humanidad es culpable? Por supuesto que no. ¿Quién pagará los costos del crecimiento y el enriquecimiento? Los que han recibido los beneficios, y no serán los pobres. No hay planeta B.