Una teoría de China

Acabo de ver ‘el otro’. Y es igual a nosotros. Hace unos meses, unos académicos chinos me invitaron a hablar sobre mis investigaciones que versan sobre la relación entre cultura y orden social como parte de una conferencia que organizaban en Beijing llamada ‘China y el mundo’.

Aproveché que me iban a pagar el boleto y la estadía para extender el viaje y visitar también Shanghái, porque uno no sabe cuándo pueda volver a darse el lujo de viajar tan lejos. Sin la invitación no habría ido nunca a China porque, como muchos, creía que es un país totalitario, contaminado y, por lo general, sin muchos atractivos.



Estaba equivocado. La muralla, hay que verla, pisarla. Es extraordinaria y ni las fotos ni los videos le hacen justicia. Me habían dicho que la comida china en la misma China no es como la comida china afuera. Es verdad. Es mejor en China, increíblemente deliciosa. Y la comida en China abunda. Si esto es socialismo, uno se pregunta, ¿qué es lo que hacen en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, donde la comida escasea?

Una persona que había visitado este país hace dos años me dijo que en China, todo el mundo escupe y fuma en todo lugar. Hoy es diferente. No vi a nadie escupiendo, y los fumadores parecen respetar las nuevas normas, las cuales se parecen a las de Bogotá. Me dijo que la contaminación es agobiante. Pero tanto en Beijing como en Shanghái yo respiraba un aire mucho mejor que aquel que respiro en Bogotá, o incluso en Londres.



Es verdad que hay bastante control de internet –los servicios Google, WhatsApp y Facebook se encuentran bloqueados–. Pero los chinos andan con sus celulares en la mano, usando servicios equivalentes para sus necesidades. No hacen falta los bloqueados porque los chinos tienen sus propios servicios. Han creado un mundo virtual independiente. Y es más: los chinos ya gozan de redes 5G, las cuales distan mucho de construirse en el Occidente, ¡porque la tecnología es china!



En Shanghái, la noche está iluminada como para avergonzar a Nueva York, o incluso Las Vegas, y el ‘shopping’ está en pleno auge hasta las 9, 10, 11 de la noche; las calles, rebosantes de peatones. Los chinos parecen contentos. ¿Aun con tanto control? ¿Aun con los campos de reeducación para la etnia uyghur? Pues, de eso trata la teoría.



Si uno ve el tráfico –bastante desordenado no obstante la presencia de cámaras por todos lados: literalmente, donde tú mires hay cámaras mirándote–, uno entiende que lo que pasa es que en China, la mayoría no siente el control; no les importa el asalto masivo a los derechos humanos de los uyghur, porque ‘hasta cierto punto’ uno se siente tan libre en China como en cualquier otra parte. El único pecado realmente grave es retar seriamente al régimen (o ser visto como tal, como es el caso de los uyghur). Al no hacerlo, no parece haber nada que impida que los chinos salgan adelante, nada cualitativamente diferente a lo que impide a las personas de otras partes, supuestamente más libres.



Es decir, China es igual al resto del mundo: lleno de gente contenta al poder dedicarse a consumir y navegar sin distracciones.



* Ph. D., profesor en Estudios Culturales, Universidad de los Andes, desde Londres.