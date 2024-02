Un alto el fuego justo, moral y realista

En el marco “realista” de las relaciones internacionales, el objetivo analítico es “buscar soluciones” a los conflictos por medio del análisis de las “causas fundamentales” de estos. La idea no es presentar argumentos a favor de tu propio bando o del bando que apoyas, sino con el objetivo de establecer una paz duradera.



Al menos uno de esos análisis del actual conflicto entre Israel y Hamás dice así: lo que causó el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre es el régimen de ocupación de Israel y el "bloqueo de Gaza que dura 16 años". En otras palabras, la causa fundamental del conflicto es Israel.

Pero Israel abandonó Gaza hace más de 16 años, y su “bloqueo” no pareció obstaculizar la construcción de una red de túneles y una amplia infraestructura sanitaria, educativa y económica a lo largo de los años. Decir que Israel es la causa “raíz” del conflicto es tomar partido ya. “Porque Israel” es simplemente como Hamás justifica su actual violencia contra Israel.

Curiosamente, el realismo se vende a sí mismo como algo que está más allá del bien y del mal, como algo amoral. Su análisis, según su autopresentación, no es ético sino “político-estratégico”. Como resultado, el realista “sabe” que los Estados actuarán con violencia para afirmar y defender sus intereses fundamentales, incluida su supervivencia, seguridad y soberanía.

Aquí nos encontramos ante un problema fundamental. Porque basándose en este axioma, los realistas nos dicen que “los palestinos” seguirán atacando a Israel, en defensa de sus intereses fundamentales. El problema es que “los palestinos” no hacen tal cosa. Utilizo comillas no porque pretenda cuestionar la existencia de los palestinos como tales, sino para enfatizar que debemos distinguir entre los civiles de Gaza (palestinos, la gran mayoría de los cuales sólo quieren trabajar, rendir culto y tener familias) y los activistas y soldados de Hamás, que parecen querer sólo matar y violar judíos. El ataque del 7 de octubre fue llevado a cabo por Hamás, que no tiene legitimidad democrática alguna en Gaza. No puede pretender representar al pueblo de Gaza de ninguna manera, especialmente cuando aquellos que se oponen ruidosamente al gobierno de Hamás son ejecutados. ¿Sobre qué base puede Hamas afirmar que defiende sus propios intereses fundamentales, después de haber sido dejado solo por Israel durante casi dos décadas? Ninguno.

Además, dado que los intereses fundamentales de Israel fueron atacados por Hamás el 7 de octubre, ¿sobre qué base puede el analista realista critica la respuesta militar de Israel, que es un intento de destruir a Hamás, una organización sin legitimidad democrática que, sin embargo, ha prometido repetir los ataques del 7 de octubre —contra los intereses fundamentales de Israel— ad infinitum? Después del 7 de octubre, sería irrealista creer que Hamás no utilizará ningún alto el fuego para reconstruir su capacidad de atacar los intereses fundamentales de Israel. Sería irrealista no creer en su promesa de hacer precisamente eso.

¿No hay salida, entonces?

La hay, y es a la vez justa, moral y realista. Se basa en la realidad de que los seres humanos son capaces de actuar moralmente. El realismo debe abordar el hecho de que los seres humanos son agentes morales y, por lo tanto, pueden optar por no participar en la racionalidad político-estratégica que guía y restringe los análisis de los realistas. Los civiles de Gaza cuentan con la simpatía de gran parte del mundo, como la han tenido durante décadas. Es hora de que Hamás también sienta cierta simpatía por ellos. Si Hamás puede dejar de pensar en sí mismo como el pueblo palestino, como cualquier tipo de representante del pueblo de Gaza, como actores político-estratégicos realistas; si sus líderes, por el contrario, pueden empezar a pensar en sí mismos como agentes morales, entonces ellos mismos podrán detener la destrucción de Gaza. Nada lo impide, si solo lo quieren.

¿Cómo puede Hamás poner fin al sufrimiento que el propio Hamás, de hecho, ha orquestado, y abrir la puerta a una solución diplomática y negociada permanente? Puede hacerlo en 2 pasos: liberar a los rehenes y rendirse incondicionalmente. Eso podría suceder inmediatamente. Podría haber sucedido hace meses. Por lo tanto, para todos los que estén interesados en detener la pérdida de vidas inocentes en ambos lados, esta debería ser nuestra demanda: liberar a los rehenes y rendirse incondicionalmente. Ahora. Los realistas conocen las consecuencias de no hacerlo; lo que no impide que tales consecuencias sean impensables.

GREGORY LOBO

