Sobre la tolerancia

¿Quién cuestionaría hoy la necesidad de la tolerancia? Tolerar algo es permitir la existencia, ocurrencia o práctica de algún fenómeno social sin interferencias. Pero, para ser claros, cuando realmente y literalmente toleramos algo o a alguien, o practicamos la tolerancia, estamos permitiendo la existencia, ocurrencia o práctica de algo que no nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo. De esta manera, al igual que toleramos el dolor, las dificultades, el hambre y el cansancio, la demora y la decepción, también toleramos a las personas que de alguna manera son diferentes a nosotros.



Así que hablamos de tolerancia religiosa y de la tolerancia hacia diferentes sexualidades e identidades, y así sucesivamente. Tal es nuestro aprecio por la tolerancia que hoy en día, la mayoría de las llamadas sociedades occidentales enfatizan e insisten en la tolerancia como un valor social fundamental, como un valor necesario para la libertad. Se nos exige tolerancia porque vivimos en sociedades democráticas, decimos.

La tolerancia es buena.

Sin embargo, parece que algunas cosas son, de hecho, intolerables. Aquí, entonces, no obstante la insistencia en la tolerancia con respecto a tantos otros aspectos de nuestras vidas, la demanda es ser intolerante. Me refiero especialmente a la exigencia de que no toleremos la libertad de expresión. Más específicamente, me refiero al mandato de que no toleremos ciertos puntos de vista. Hoy resulta que hay algunas cosas que no se pueden decir, que ni siquiera se pueden plantear. Incluso contemplarlos se ve como algo malo, como un mal.

Me refiero a la intolerancia hacia los puntos de vista.

La pregunta que debemos hacernos, cada uno de nosotros, es esta: ¿soy una persona tolerante? ¿Tolero cosas y a personas diferentes a mí? ¿Se extiende mi tolerancia a los puntos de vista con los que no estoy de acuerdo?

La mayoría de nosotros quisiera responder sí a las dos primeras preguntas. Pero cada vez más personas están dispuestas a responder no a la tercera pregunta. Y pensamos que así debería ser. ¿Pero lo es?

Creo que no debería ser así. Creo que debemos tolerar puntos de vista con los que no nos guste o no estemos de acuerdo. Cuando digo que debemos tolerarlos, no quiero decir que debamos estar de acuerdo con ellos o aceptarlos. Recuerde: toleramos cosas con las que no estamos de acuerdo, que no nos gustan.

La tolerancia hacia los puntos de vista nos incumbe en la medida en que somos seres humanos completos, dotados no de la razón en sí misma, sino de la capacidad de participar en la búsqueda de la razón con los demás.

La razón en sí misma no es propiedad de nadie. Los individuos no la tienen o poseen. Más bien, la razón surge de nuestra búsqueda social de algo parecido a la verdad, de nuestro deseo de estar menos equivocados acerca del mundo, del propósito y significado de la vida, de cómo vivir bien. Solo podemos participar en esa búsqueda con otros y, por definición, esos otros deben poseer, al menos inicialmente, puntos de vista que difieran de los nuestros. Si simplemente están de acuerdo con nosotros, entonces hay poco que podamos hacer juntos. La identidad de nuestros puntos de vista puede unirnos contra otros, pero no ayuda a ninguno de nosotros a buscar la verdad, el significado y, de hecho, la razón.

Además, si no toleramos puntos de vista con los que no estamos de acuerdo, que no nos gustan, en realidad no somos tolerantes en absoluto. Nuestra supuesta tolerancia hacia los demás resulta ser simplemente la tolerancia de cosas que nos gustan, con las que estamos de acuerdo. Y, recuerde, el punto de la tolerancia, su valor, es que se aplica a cosas y personas que no nos gustan, con las que no estamos de acuerdo. Solo considerando genuinamente los puntos de vista de los demás, puntos de vista, para ser claros, con los que no estamos de acuerdo y tal vez incluso no nos gustan, solo así podemos reclamar el manto de la tolerancia, podemos identificarnos verdaderamente como personas tolerantes. La tolerancia es solo tolerancia cuando es tolerancia del punto de vista del otro.

Por supuesto, usted es libre de estar en desacuerdo conmigo si lo desea. Este es solo mi punto de vista. ¿Cuál es el suyo?

GREGORY LOBO

GREGORY LOBO