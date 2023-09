Existe un viejo debate filosófico sobre el libre albedrío. ¿Tenemos libre albedrío? ¿O todas nuestras decisiones están determinadas de alguna manera? La discusión más sofisticada sobre el libre albedrío nos dice que parece que tenemos libre albedrío, pero en realidad no lo tenemos. Según este argumento, constantemente estamos tomando decisiones que, si reflexionamos sobre ellas, parecen decisiones que podríamos haber tomado de otra manera. Luego justificamos las decisiones que tomamos y así nos convencemos de que tomamos nuestras decisiones libremente. Por tanto, se argumenta, parece que tenemos libre albedrío. Pero el quid de la cuestión es que no podríamos haber tomado otra decisión que la que realmente tomamos. Entonces, en realidad, no tenemos libre albedrío.

Creo que tenemos libre albedrío. Pero para defender la exactitud de esta perspectiva tendré que presentar una definición de libre albedrío que sea menos común que aquella con la que trabaja la mayoría de la gente. El libre albedrío no consiste en decidir entre X e Y. Consiste en decidir entre hacer algo y no hacer nada.

Los animales, en su hábitat natural, no tienen esa opción. Los animales siempre hacen lo que se supone que deben hacer. Pero para decirlo en términos más claros, habría que reconocer que cuando se trata de animales no hay obligación de hacer nada. Simplemente hacen lo que hacen. Una hembra de salmón, por ejemplo, nunca se enfrenta a la decisión de abandonar o no el mar y regresar río arriba para desovar. Puede que la construcción de una presa haya hecho que su viaje sea imposible, pero morirá en el intento. Y si alguna vez se rinde, no será por elección suya; simplemente estará demasiado cansada para continuar.

Lo mismo puede decirse de cualquier animal. Un chimpancé no elige cazar o no a un mono más pequeño. Simplemente se encuentra participando en la caza, o sin darse cuenta de que se está llevando a cabo una caza. Por supuesto, las hormigas soldado, las abejas obreras y las reinas del nido o colmena no eligen participar en esas actividades. Simplemente hacen aquello para lo que están programados genéticamente.

Los humanos son diferentes. Se podría replicar que los humanos están programados para tener relaciones sexuales, comer o dormir. Pero que los humanos no tengan relaciones sexuales o estén felices de evitarlas; muchos se niegan a comer o restringen su alimentación al mínimo; muchas personas se resisten a dormir tanto como pueden. En otras palabras, los humanos pueden elegir no. Pueden optar por no hacer las cosas.

Ahora, aquí está la cuestión. El hecho de que los humanos puedan elegir no hacer cosas significa que pueden elegir hacerlas. Esta elección es la verdad del libre albedrío. La sociedad está articulada para hacernos elegir hacer ciertas cosas y evitar hacer otras. La sociedad “quiere” que hagamos cosas que se consideran socialmente positivas y que evitemos hacer cosas que sean socialmente negativas. El hecho de que podamos elegir no hacer las cosas socialmente positivas y hacer las cosas socialmente negativas es una prueba de que tenemos libre albedrío.

Si no tuviéramos libre albedrío, la sociedad no estaría organizada para animarnos a hacer cosas socialmente positivas; es más, no habría infinitos estímulos para ver esas cosas socialmente positivas como cosas “buenas” que hacer. Si no tuviéramos libre albedrío, la sociedad no buscaría alentarnos a hacer esas cosas socialmente positivas haciéndonos pagar un precio por no hacerlas: el ostracismo social, por ejemplo. Del mismo modo, si no existiera el libre albedrío, la sociedad no estaría creada para castigarnos por hacer cosas socialmente negativas.

De hecho, si no existiera el libre albedrío, la sociedad humana no existiría. Los humanos serían simplemente un animal más, haciendo cosas animales sin posibilidad de hacer nada más. Como el salmón o los chimpancés. O hormigas o avispas.

La sociedad existe porque tienes una opción. Tienes libre albedrío. Puedes elegir hacer el bien, ser bueno. O puedes elegir no serlo. Negar que tienes esa opción no niega el hecho de que la tienes. Entonces, solo queda una pregunta: ¿cómo vas a elegir?

