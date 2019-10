Sobre el determinismo biológico

Hoy día cada vez más personas se están identificando como trans o gai o queer. Estas identificaciones caen por fuera de los parámetros entendidos convencionalmente como tradicionales, según los cuales el sexo “biológico” define al género. Ante esta realidad novedosa, otras personas están experimentando perturbaciones cognitivas. Les resulta difícil entender estos, aparentemente nuevos, sujetos.

Al experimentar esta confusión algunas de estas personas confundidas deciden simplemente vivir y dejar vivir. Pero hay otras personas que han decidido oponerse a esta realidad. Parece que temen que los trans y los queer constituyan una amenaza a la sociedad, a todo lo que es bueno y valioso en el mundo. Desde su temor insisten, por añadidura, que estas personas y sus aliados son perversos.



Dicen que su propia existencia es perversa porque esta corrompe las costumbres y las tradiciones de la estabilidad social. Pero también, porque su razonamiento sobre su identidad, sobre su ser, es perversa, dado que, como se dice, va en contra de la naturaleza; en resumidas cuentas, porque tergiversa o incluso contradice la “biología”. Protestan, atentando contra toda diferencia, que la comunidad gai insiste que nacieron así, que se trata de su biología, pero por otro lado los trans insisten que no se trata de lo biológico. Entonces, ¿qué?

Lo que pasa es que los trans no dicen que no se trata de lo biológico. Dicen, por lo menos algunos, que no se trata de los genitales. Los genitales pueden ser una pista, pero no son la verdad completa.



Porque la biología no se reduce a los genitales y, es más, la biología –en toda su complejidad– es en sí móvil. No se para ni se queda quieta. La biología es mutante, es mutación, diversidad y variación. Y tal variación se da, precisamente, en el individuo y no en la especie como tal. Lo que llamamos sexo biológico, pues, ¿qué es? ¿Son los genitales? ¿Son las hormonas? ¿Los genes? ¿La ADN? El hecho biológico, científico, es que todas estas características o aspectos tienen algo que ver cuando del sexo se trata, pero ¿en qué medida, con qué peso, con cuáles resultados y consecuencias? La respuesta es: no se sabe con certeza.



Llamamos cromosomas XY masculinos. Pero un cuerpo puede parecerse típicamente femenino y tener, sin embargo, tales cromosomas. Esto, debido a una condición llamada síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Tal cuerpo puede tener testículos internos, y no ovarios. Pero sin un examen, no se sabe que tal cuerpo no responde a la presencia de los andrógenos.



Se podría suministrar más ejemplos de la biología “errante”: cuerpos intersexos; genes que parecen influir en la certeza de que uno no es lo que, se supone, los genitales indican que uno es; neuronas “femeninas” en cuerpos, según otras características, masculinos, y viceversa. Existe lo que se llama el quimerismo, un fenómeno biológico en el cual una persona tiene dos genotipos; se trata, en cierto sentido, de dos personas en una –con consecuencias no del todo predecibles–. No hay espacio para desarrollar una explicación de estos hechos, pero el lector con mente abierta puede investigar por su propia cuenta.



La conclusión inevitable es, en fin, que estos ejemplos indican que sí, la biología es determinante. Pero una vez más, nadie sabe cómo. Es decir, las personas no escogen sentirse así o asá; tampoco escogen desear este o ese. ¿De dónde vienen sus sentimientos sobre sí mismo, sus deseos por esta u otra persona? Obviamente, surgen de su –no hay otra manera de decirlo– de su biología. Viene de la interacción de todos sus procesos y fenómenos biológicos. ¿Y qué de la mente? Tanto como no entendemos bien la biología del cuerpo humano y la manera en que las varias partes interactúan, tampoco entendemos bien la mente y su rol en el comportamiento y la subjetividad. Pero sí sabemos que la mente, a fin de cuentas, se constituye a partir de lo biológico: sin cuerpo no hay mente. O como lo ha dicho Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más respetados en el mundo, “existo, luego pienso”. La biología es determinante, aunque todavía no sabemos precisamente cómo.



Lo que sí sabemos, o deberíamos saber, es que las determinaciones que uno experimenta son suyas y se deben respetar; las sensaciones y sentimientos que le surgen a uno desde su cuerpo y su ser en el mundo son, precisamente, determinaciones. Nadie está actuando gratuitamente de forma perversa, sino de acuerdo con sus más profundas determinaciones biológicas –¿y no es esa la condición humana?–.