¿Qué es la identidad de género?

Recientemente, la Corte Constitucional ratificó la inclusión de la categoría “no binario” entre los marcadores de sexo en los documentos de identificación. En su sentencia, la Corte detalla que, entre otros insumos conceptuales, su fallo se basa en algo llamado “identidad de género” y señala un caso anterior, Sentencia T-143 de 2018, que valida su uso en 2022.



Aquí quisiera analizar más de cerca este concepto (identidad de género), por medio de un estudio breve de su uso en el caso de 2018. Arranco exponiendo claramente mi posición: la identidad de género es un concepto regresivo que no debe ser la base de las decisiones de la Corte.



En 2018 la Corte llegó a la identidad de género por medio del derecho a libre desarrollo de la personalidad, que todos apoyamos. Este derecho se entiende así: consiste en el derecho que “tiene cada individuo para determinarse… tanto en lo privado como en lo público”. Como corolario, nadie puede exigir, ni imponerle a nadie, “determinados modelos de personalidad admisibles frente a otros que se consideran inaceptables o impropios”. Entre gustos, no hay disgustos. En esta materia estamos de acuerdo.



De allí nace “el derecho de tener una identidad de género”. La pregunta es: ¿cómo debemos entender esta identidad?



Según la Corte, la identidad de género se conceptualiza así: apunta a “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente”. Primera inquietud: ¿a qué se remite con el término “género”? ¿Una persona “experimenta” un género? Desde mi punto de vista, el género cómo tal — el género a secas — no existe. Más bien, lo que existen son ‘roles de género, o comportamientos de género’. Y estos, ¿qué son?



Un rol de género es un papel que la sociedad le impone a una persona como obligación de acuerdo con su sexo. A las personas de sexo masculino, por ejemplo, se les asigna el rol de ser, de hacer… no sé. Ayúdenme, por favor. Hoy, ¿cuáles son los roles obligatorios sociales, asignados a las personas de sexo masculino? Bueno, en Colombia tienen el rol de defender la patria (servicio militar). No se me ocurren otros roles.

Respecto a las personas de sexo femenino, de nuevo, no estoy muy seguro. Ellas pueden tener hijos, sí, pero nadie les obliga hacerlo hoy día. Antes sí, hoy no.



¿En qué consiste, entonces, una experiencia profunda del género a secas? No sé. Al contrario, creo que hay algo significativo en decir que una persona puede tener una experiencia profunda de su sexo, de su cuerpo y sus capacidades, y de su valor social. Y por desgracia, del desprecio social por su sexo en el caso de las mujeres. Pero nada de esto requiere el concepto sin sentido de identidad de género.



El problema con la noción de identidad de género emerge aún más claramente cuando se lee que puede haber una “no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este”, como dice la Corte. Pero, en la historia del mundo, nunca se les ha asignado identidad de género a las personas con base en su sexo. Se le ha dicho que es hombre o mujer y se le ha asignado roles de género basado en su sexo; pero desde hace mucho tiempo, gracias principalmente al feminismo, hemos podido rechazar esos roles.



La Corte, sin embargo, no habla de roles. Habla de las “expresiones de -identidad de- género” que incluyen “la vestimenta, el modo de hablar y los modales”. Pero en el mundo moderno el sexo no tiene que ver con vestimenta, modo de hablar, ni modales. Una persona de sexo masculino puede vestirse como quiera, hablar como quiera, y emplear los modales que quiera. Tal vez en un momento anterior la sociedad impusiera vestimenta en los sujetos, según su sexo, y es cierto que hay normas de vestimenta que corresponden a los sexos hoy en día, pero todos somos libres de desconocer tales normas. Si me interesa usar una falda, la puedo usar. Pero si la uso, ¿tengo que asumir una identidad de género?



La Corte dice: “Existe un cierto consenso para referirse o autoreferirse a las personas transgénero, como mujeres trans, cuando el sexo biológico es de hombre y la identidad de género es femenina”. Yo sigo sin respuesta: ¿qué es una identidad de género femenina? Si yo soy de sexo femenino y no me gustan las faldas, ni el maquillaje, si uso pantalones; si no hablo de modo típicamente femenino (¿cómo es eso?), si mis modales no son típicamente femeninos (¿cómo son estos modales?), ¿tengo que identificarme como hombre? No. Entonces, ¿qué sentido tiene este concepto de identidad de género?



Si soy hombre (en términos de sexo biológico, según la Corte), y no empleo “expresiones” típicas de hombre, ¿será que no soy realmente hombre? ¿Es eso lo que la Corte quiere decir? Por mis usos y prácticas no típicas de hombre, ¿soy de género femenino?



Es una lógica fascinante. Pero no es muy lógica. De hecho, me parece igual a la “lógica” utilizada por el homófobo de antaño, que le decía al niño inconforme que era “niñita”, con la intención de hacerle “bullying” y de “corregir” su personalidad.



El problema con este concepto es que afirma la idea de que las expresiones "pertenecen" — ¡y por naturaleza! — a un sexo o al otro. El punto crítico del feminismo es que la insistencia en que las mujeres son de una manera y los hombres son de otra, es una ideología e imposición cultural que debemos rechazar si realmente aspiramos a la igualdad entre los sexos. La Corte, al acreditar la de idea de identidad de género, está validando aquellas imposiciones sexistas con las que cada sexo debe identificarse y cumplir, por obligación, al entenderlas como expresiones esenciales de la "vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la experimenta profundamente". Esto no es un avance. Debemos vestirnos como nos guste, sin importar nuestro sexo. Pero abandonemos los estereotipos de sexo regresivos que se encarnan en la noción de identidad de género y, desde luego, no basemos las decisiones judiciales en ellos.

GREGORY LOBO

(Lea todas las columnas de Gregory Lobo en EL TIEMPO, aquí)