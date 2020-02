Pantallas y polarización

Vivimos una época de polarización. No se trata de una polarización como aquella que se manifestaba durante casi 50 años entre el mundo de los Estados Unidos y el de la Unión Soviética. La polarización actual es interna. Y si bien ha sido un rasgo casi definitorio de Colombia a lo largo de su historia, ya se está profundizando. Por su parte, es algo bastante nuevo en los países europeos, en EE. UU. e incluso en Rusia.

Estos países han vivido, claro, sus propios conflictos internos, a veces bélicos, anteriormente, pero hasta hace poco se creía que gran parte de los otros países del mundo habían resuelto sus grandes discrepancias internas, ejemplificando la convivencia democrática, a través de la cual las perspectivas no alineadas entre sí podían encontrar mediación y resolución sin grandes perturbaciones.



No obstante, desde hace la primera década de este siglo los conflictos internos parecen haberse emergido y consolidado, tanto que se habla de la ingobernabilidad en todas partes. Podemos tomar como ejemplos las opiniones sobre el ahora senador Álvaro Uribe o las posiciones respecto a la paz y sus acuerdos; otro ejemplo conocido debe ser el de Trump, por un lado un peligro para los Estados Unidos como tal, por otro, su salvador; y otro ejemplo, para recurrir a lo más conocido entre nosotros es el del 'brexit', de cuya culminación dependía la supervivencia de la democracia británica, aquella que en gran parte ha servido como ejemplo a emular para muchos países en el mundo. No importa que la misma culminación pueda dar lugar a la ruptura del Reino Unido. Tal posibilidad es precisamente evidencia de que la polarización actual, su intensidad, no tiene precedentes. Es como si las poblaciones enfrentadas vivieran en mundos radicalmente distintos, verdaderamente irreconciliables.



¿Cómo podemos entender esta nueva época?



A veces, en vez de generar nuevas teorías para explicar nuevos fenómenos y coyunturas, lo mejor es explorar la relevancia y vigencia de teorías ya establecidas.



O mejor aún, clásicas. Yo creo que la mejor manera de entender la polarización actual, su intensidad y su profundidad, es a través de uno de los libros más importantes de la historia de la sociología, 'La construcción social de realidad', de los autores Peter Berger y Thomas Luckmann, publicado originalmente en 1967.



Los autores buscan proporcionar un análisis de cómo se construye el conocimiento en común a partir del cual elaboramos nuestras vidas individuales. Es importante enfatizar que al precisar el conocimiento no les importan las creencias, sino las certezas: las cosas sobre las cuales no hay dudas ni discrepancias. El gran cambio entre la época en la que los autores elaboraban su teoría, los años sesenta de la estabilidad social y crecimiento económico en EE. UU. y Europa occidental (y no los sesenta de las luchas callejeras, las grandes oposiciones a la guerra, y las manifestaciones enormes de sujetos colectivos antes no reconocidos), y nuestra época, es que lo que ellos llaman la vida cotidiana, “la realidad tal como se ofrece al sentido común”, hoy no es realmente un dato en común para el sentido común. Es verdad que bien, hoy día, a pesar de la polarización evidente en nuestros ejemplos, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, al salir a la calle a interactuar con otros, al mercar o montar bus o realizar quehaceres, todos convergemos en el mismo “mundo de la vida cotidiana [que] se da por establecido como realidad por los miembros ordinarios de la sociedad”.



Pero el gran cambio consiste en que tal mundo, tal realidad, antes se nos presentaba “como la realidad por excelencia” o la “suprema realidad”, porque tal realidad de la vida cotidiana se imponía sobre la conciencia de todos “de manera masiva, urgente e intensa en el más alto grado”. Era una certeza, la certeza, nuestra certeza. Máximo se vio interrumpido muy poco: tal vez una vez a la semana nos podíamos apartar de tal realidad en una iglesia, o al divertirnos en unos pasatiempos, o pasando unos momentos en “nuestro propio mundo” con un ser amado o un amigo. Pero se entendía que tales espacios tomaban lugar entre paréntesis.



Hoy en día no es así. Hoy en día, mientras nos toca seguir realizando quehaceres, mientras es inevitable coordinar, pragmáticamente, nuestras vidas con otros y así aportar a la construcción de un mundo en común, a la par con esto, estamos conectados a otros mundos simultánea y constantemente: hasta 12 horas cada día mirando pantallas. Antes, unas horas semanales de misas o pasatiempos no podían, en la práctica, competir con la realidad compartida de la vida cotidiana. Pero ahora ya son horas constantes de pantalla que abaten a la vida cotidiana. Es como si la masividad, la urgencia, la intensidad de la realidad de la vida cotidiana ya no son como antes, y hoy día, sobre nuestras conciencias individuales se imponen de manera más masiva, más urgente e intensa las realidades que se nos llegan por medio de nuestras pantallas. Son estas las nuevas certezas... y si llegamos a dudarlas, no hace falta nada más que una miradita, una revisión, de la pantalla.



Si estas nuevas realidades no pueden competir concretamente con la realidad de la vida cotidiana pragmática, la dejan bastante atrás por ser realidades y mundos presentes desde la hora de despertarnos hasta la hora de acostarnos; más aún, interrumpen con empeño y asiduamente la experiencia de la vida cotidiana, mientras la acompañan, momento por momento; y de hecho, aplazamos y recortamos nuestra participación en la vida cotidiana pragmática a razón de nuestra participación más constante en los mundos y realidades habilitados por las pantallas. Queremos concluir las molestias de la vida cotidiana pragmática para poder dedicarles más tiempo a nuestros mundos más importantes, más significativos, en fin, más reales, de nuestras pantallas. Las pantallas, su omnipresencia y uso ininterrumpido, dan origen y sustento a la construcción de mundos opuestos, polarizados y experimentados como obstinadamente reales, incluso más reales que el mundo que habitamos —juntos— concreta y físicamente.



En fin, la vida cotidiana pragmática ya está en segundo lugar, ya toma lugar entre paréntesis, enclavada dentro de la realidad más abarcadora, la suprema realidad de las pantallas, y esto es lo que explica la solidez de la polarización actual.



¿La solución? Espero no tener que deletrearla.



GREGORY J. LOBO