Naturaleza, cultura, política

Los pensadores culturales generalmente pasan por alto la cuestión de nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza ser cultural, dicen, lo que para ellos equivale a decir que no tenemos naturaleza. Al dar tal respuesta, la pregunta de por qué tenemos cultura en primer lugar tiende a ser ignorada por quienes se consideran especialistas en esta área. Simplemente toman la cultura como algo dado, como punto de partida. Pero la cuestión de por qué tenemos política ha ocupado a los pensadores de la política desde al menos la época de Platón.



La política, se dice (siempre se ha dicho), tiene que ver mucho con nuestra naturaleza. El estudiante de Platón, Aristóteles, fue quizás el primero en decirnos que la política, el orden político, algo así como el Estado, son fenómenos humanos naturales. Sostuvo que está en nuestra naturaleza ser social, asociarnos unos con otros y dijo, entonces, que el Estado es, por lo tanto, la manifestación o realización de nuestra naturaleza. Así como está en la naturaleza de una diminuta semilla de mostaza convertirse en un gran árbol de mostaza, así el orden político surge naturalmente de lo que somos nosotros por nuestra naturaleza.

Sin embargo, el hecho de que los estados varíen en su estructura y carácter sugiere que la naturaleza humana varía, lo cual es incoherente. Otra teoría política afronta este reto con otra teoría de nuestra naturaleza. El estado, según este punto de vista, no emerge naturalmente de nuestra naturaleza social, del hecho de que estamos hechos para ser sociables. El Estado no está ahí como la realización estructurada de nuestra naturaleza, más bien está ahí para, en cierto sentido, controlar nuestra naturaleza, para someter, tal vez bloquear y luego reemplazar, nuestra naturaleza con algo mejor. Esta es la concepción detrás de lo que se llama teoría del contrato social, donde el Estado es visto como un artificio, una construcción necesaria para controlar, amortiguar e incluso aplastar nuestra naturaleza, que, por su parte, es conflictiva, engañosa, egoísta y decididamente, en los aspectos más importantes, antisocial. El lector recordará que de los dos primeros humanos naturales, Caín y Abel, uno asesinó al otro.

Tenemos política por nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza no es simplemente social ni simplemente depravada.

Más que decidir entre teorías, quiero proponer una tercera, tal vez mejor que las anteriores, sin dejarlas totalmente atrás. Tenemos política por nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza no es simplemente social ni simplemente depravada. Nuestra naturaleza es humana, es decir, esencialmente anómica. Mientras que todos los demás seres vivos están inherentemente ordenados, nosotros estamos inherentemente desordenados. Debido a que nuestra naturaleza es desordenada, nuestra naturaleza es crear orden. Porque si no lo creáramos, no sobreviviríamos. La naturaleza humana necesita, de manera bastante natural, la creación de orden, primero, a través de la cultura: un conjunto más o menos estable de conceptualizaciones cuyos significados compartimos más o menos y que estimulan más o menos nuestro comportamiento de manera predecible (más o menos) y segundo, a través de la política, como adición a la cultura en cierto sentido, a medida que aumenta la población, porque la política refuerza la vitalidad de las conceptualizaciones y sus significados y los respalda con algún grado de fuerza física.

Los detalles superficiales de la cultura y la política varían casi infinitamente, pero las esencias de la cultura y la política son en gran medida las mismas en todas partes: impulsadas por la naturaleza humana, una naturaleza desordenada que exige la realización de formas de significado compartido respaldadas por la fuerza. Existen la cultura y la política para permitirnos dar expresión a nuestra naturaleza biológica más profunda, que consiste en participar en el acto mismo de creación, que no es otra cosa que promover y cuidar el orden en medio del caos.

GREGORY LOBO

