Más allá del binario izquierda derecha

En el verano de 1789, en pleno modo revolucionario, los franceses inventaron el binario izquierda-derecha. El rey aún no había sido decapitado, y la pregunta que preocupaba a quienes intentaban redactar una nueva constitución para Francia era cuánto poder o autoridad debería tener. Los revolucionarios que querían abolir la realeza por completo se sentaron a la izquierda del salón en el que se reunió la Asamblea Nacional, mientras que los que apoyaron al menos algún papel para la realeza en el futuro de Francia se sentaron a la derecha. Así nació el binario.



La izquierda estaba comprometida con un cambio radical, hasta tal punto que eventualmente consideraría adecuado ejecutar al rey, poniendo fin a más de mil años de monarquía continua en Francia. La derecha —queriendo conservar lo bueno del pasado—todavía había visto un papel para la realeza y, de hecho, el caos que sumió a Francia durante más de varias décadas después del inicio de la revolución sugiere que a Francia le habría ido mejor manteniendo algún tipo de monarquía constitucional, como el Reino Unido. Pero lo hecho, hecho está.

A lo largo de los años, las categorías del binario se han solidificado a medida que ingresaban a nuestro discurso político cotidiano, y es por eso por lo que ahora tendemos a pensar en la derecha y la izquierda como opuestos políticos, como oponentes evidentes. Pero hoy día nos deberíamos preguntar: ¿tiene sentido seguir usando los términos izquierda y derecha para describir nuestras posiciones políticas y las posiciones políticas de los demás?

Podríamos concluir que no al contemplar el debate actual sobre la naturaleza política del nazismo. Según los comunistas estalinistas, el nazismo es una formación política de derecha. Pero el nazismo se creía un movimiento dedicado al cambio. En este sentido, no tiene nada de conservador y, de hecho, de acuerdo con las distinciones entre derecha e izquierda que vimos en el contexto revolucionario francés que nos dio estos términos, no tiene nada de derechista.

El nazismo fue un movimiento racista y antisemita, y por eso, las personas que se consideran de izquierda lo sitúan a la derecha. Pero el racismo y el antisemitismo a menudo se encuentran en la izquierda. Los comunistas chinos, por ejemplo, están comprometidos con el racismo al neutralizar la identidad uigur; mientras que la supremacía Han es un hecho evidente de la sociedad china. Las actitudes racistas chinas hacia las personas negras tampoco son un secreto. Mientras tanto, el antisemitismo era un hecho de la vida en la Unión Soviética, y recientemente el liderazgo explícitamente izquierdista de Corbyn en el Partido Laborista del Reino Unido fue expuesto como un semillero de actividad antisemita. No obstante, la mayoría de las personas que hoy se describen a sí mismas como de izquierda detestan admitir que el nazismo es una forma de política de izquierda: por odiarlo (que es lo correcto, por supuesto) es de derecha —aunque no lo es en realidad.

Todos usan la oposición izquierda-derecha para despreciar a aquellos con quienes no están de acuerdo. En lugar de examinar las políticas y comprometernos en el difícil trabajo de analizar si son sólidas, si son justas, si podrían funcionar, nos enfocamos en si las consideramos de izquierda o de derecha. En realidad, ni siquiera intentamos investigar los detalles de la política. Simplemente preguntamos, ¿es una política de izquierda o de derecha?

Si nos consideramos de izquierda, no nos importan los detalles de la política. Simplemente lo apoyamos si es “de izquierda”. Y si somos de la derecha, tampoco nos importan los detalles de la política. Simplemente la apoyamos porque es una política “de derecha”.

Ser políticamente maduro significa dejar atrás nuestra incapacidad autoimpuesta de pensar fuera del binario izquierda-derecha. Ser maduro implica, entonces, pensar en las políticas en sus propios términos, en términos del problema que intentan abordar y en términos de la posibilidad y probabilidad de que lo aborden de manera eficiente y eficaz. Es hora de olvidar el binario izquierda-derecha y la violencia intelectual que ejerce sobre nuestra capacidad de pensar y, lo que es más, sobre nuestra capacidad de pensar con generosidad y civilidad con los demás. Es decir, nos debemos a nosotros mismos como pensadores de pleno derecho dejar atrás ese pensamiento binario; pero se lo debemos a los demás, como compatriotas de pleno derecho, como humanos de pleno derecho, también.

GREGORY LOBO

