Las prohibiciones prohibidas

En el mundo animal no existen las frases de tipo "no harás" o “no deberás”, de tipo “no matarás” o “no robarás”. ¿Por qué es eso? La respuesta es que los animales no tienen elección respecto a sus actos. Los animales hacen lo que hacen. No hacen lo que no hacen. La idea de que no deben hacer algo ni siquiera se les ocurre. Porque lo que hacen está siempre de acuerdo con su naturaleza, y por su naturaleza, no se les ocurre hacer otras cosas.



(También le puede interesar: El error judicial)

Cuando se trata de humanimales, no es así. Todos los humanos viven en grupos culturales, y todas las culturas humanas dependen de tabúes. Los tabúes son mandatos para NO hacer algo. Hablar de tabúes es hablar de mandatos del tipo “no harás". Son prohibiciones.

En el mundo animal, el mundo no humano, las prohibiciones no existen. Por el contrario, sin prohibiciones, sin una pequeña letanía de “no deberás” y “no harás”, el mundo humano no podría existir en absoluto, de ninguna manera o forma.

Bien: no está claro que las prohibiciones sean necesarias para que exista algo así como la vida natural del Homo sapiens, pero para que exista la vida cultural humana, ellas, las prohibiciones, son indispensables. Aunque en términos biológicos y evolutivos no hay diferencia entre el Homo sapiens antes y después de la invención de las prohibiciones, hay una diferencia mental, psicológica, moral y espiritual bastante insondable. El primero es animal; este último es lo que llamamos humano (aunque, como he indicado anteriormente, quizás humanimal, que mantiene a la vista nuestra herencia animal, es el término más exacto).

No aprendimos que tal camino nos lleva directamente de regreso a nuestra naturaleza animal. Es un lugar donde ya no existen las prohibiciones, donde todo vale. FACEBOOK

TWITTER

Bueno. Pero, ¿por qué tenemos prohibiciones? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué servicio o función brindan? La respuesta es que interrumpen la dinámica de nuestro comportamiento bastante natural que conduce a un conflicto mortal entre congéneres del Homo sapiens. Los animales no necesitan tales prohibiciones porque, aunque pueden entrar en conflicto entre sí de forma algo violenta, sus conflictos intragrupales y su violencia nunca se acercan a la intensidad y el alcance letales de los nuestros.

Se han necesitado literalmente milenios, dedicados a la elaboración de prohibiciones, para que la sociedad humana floreciera en la medida en que lo hace hoy. El florecimiento es el resultado de las prohibiciones, que han permitido a los humanos contener y controlar sus conflictos ineludibles sin suprimirlos nunca totalmente como tales, lo que sería, claro está, imposible.

Nuestra inteligencia, por supuesto, también ha florecido. De tal manera que hoy, siendo mucho más inteligentes que nuestros antepasados, sabemos que las prohibiciones son simplemente gratuitas y posiblemente malignas. No sirven a ningún propósito legítimo sino sólo para reprimir nuestra naturaleza social y gregaria, beatífica, hermosa (según se dice). Y así buscamos abolirlas todas, una por una, lo más rápido posible, para volver al idilio del Edén.

Por lo tanto — habiendo olvidado que Edén también tenía sus prohibiciones, incapaces de comprender el hecho de que las prohibiciones no existirían en primer lugar si no fueran la condición previa para el florecimiento humano, siendo necesarias para domar nuestras pasiones animales — nos esforzamos por despejar el camino bloqueado por interdictos probados por el tiempo como lo son los imperativos negativos antes señalados. No aprendimos que tal camino nos lleva directamente de regreso a nuestra naturaleza animal. Es un lugar donde ya no existen las prohibiciones, donde todo vale.

Allí sólo estarán prohibidas las prohibiciones. Deberíamos pensar en lo que esto significa. Dado lo que sabemos sobre la capacidad humana para el mal, ¿no deberíamos horrorizarnos? Tal vez no. Es posible, quizás, que esté exagerando, que sea alarmista, que esté, quizás, un poco loco. Por mi parte, me pregunto si no se nos debería pedir a todos que seamos un poco más realistas con respecto a nuestra capacidad —y, de hecho, a nuestro apetito animal— para la destrucción, y respecto al papel más necesario de las prohibiciones para controlarnos. Quizás, creo yo, estas sean más esenciales para nuestro bienestar que aquellos que buscan abolirlas jamás podrían saber.

GREGORY LOBO

(Lea todas las columnas de Gregory Lobo en EL TIEMPO, aquí)