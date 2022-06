La magia del cambio

Colombia está a punto de votar una vez más. Y una vez más, se trata de votar por el cambio.



Pero, en serio, en ausencia de algo como la magia, ¿es realmente creíble que una sola persona pueda resolver cualquiera, aunque sea uno, de los problemas de Colombia?



Más bien, el cambio prometido de candidatos no es otro que un espejismo. ¿Conclusión? Estamos depositando nuestras esperanzas en las personas equivocadas y en las cosas equivocadas.



Fíjate: en Colombia la “soberanía reside exclusivamente en el pueblo”, el cual “la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes”. En términos concretos, en Colombia los políticos —entre ellos el mismo presidente— representan al pueblo. Representar una cosa es hacerla presente, es imitarla. Ahora bien, si los políticos son, como se dice, corruptos, y los políticos representan al pueblo, ¿cómo será el pueblo representado? Si los políticos que representan el pueblo son corruptos, pues la conclusión lógica y constitucional es que… el pueblo mismo debe serlo también. Corrupto. ¡Ay!



Para ponerlo en una forma más suave: estamos inmersos en una crisis cultural, más que política, ya que, como dice el refrán, la política está aguas abajo de la cultura. Pero aún hay esperanza.



Como en la canción ‘Solo tú’, de la película ‘Encanto’, el “hogar” —Colombia— “aún guarda esperanza”. “Cimientos nuevos”, o más bien renovados, “podremos vislumbrar”. La canción indica que el cambio depende de los cimientos, de la gente, y no del techo, del presidente y los políticos. Sin estructura sólida, el techo no puede hacer nada. Los cimientos tienen que renovarse, porque más que todo nuestros problemas se deben a… nosotros mismos.

Por ende, los colombianos, “esta familia”, con sus esperanzas de cambio, no debe esperar más “su momento de brillar”. El momento es ahora.



Para renovar nuestra cultura, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, darnos cuenta de que el hacer es lo más difícil. No es que no sepamos qué hacer. Es que es muy difícil ponerlo en práctica.



Más directamente: la sociedad y la política buenas resultarán cuando actuemos moral y virtuosamente, y no antes. Eso es lo que implica la renovación cultural. Tal renovación requiere dos cosas de nosotros y son dos cosas bien difíciles.



Una es juzgar. Debemos juzgar lo que es bueno y lo que no y así rechazar el relativismo moral. Los relativistas morales ponen un límite al asesinato. Pero es el único. Si aspiramos sinceramente a renovar la cultura, tendremos que poner muchos más. No matar es fácil, pero tampoco podemos darnos, sin juicio, libertad ilimitada en todos los demás aspectos del comportamiento. El juicio es precisamente lo que necesitamos, no del otro, sino de nosotros mismos. Debemos juzgar nuestro comportamiento: ¿es bueno, incluso, virtuoso o malo?



La otra cosa es que cada uno de nosotros, por su propia voluntad, debe aspirar a obrar bien y no de otra manera. Debemos actuar con moderación, aprender a decir no —a nosotros mismos y a los demás— y buscar la felicidad en la acción virtuosa



guiada por la razón. Porque comportarse virtuosamente es su propia recompensa, quizás la única recompensa con algún sentido trascendental. Las altísimas tasas de angustia mental en todo el mundo occidental son la evidencia más clara del hecho de que nos estamos fallando a nosotros mismos respecto a nuestro comportamiento y quedamos por ende sumidos en la falta de sentido y el desconsuelo.



Ningún presidente puede cambiar eso. Independientemente de a quién elijamos en unos días, debemos gobernarnos a nosotros mismos con sentido.



Entiende, entonces, que si realmente quieres un cambio, tu voto no importa. Cambiar el país, sin magia, está más allá de la capacidad de cualquier persona. Pero tú sí puedes cambiarte a ti mismo. Requiere conocer la diferencia entre el bien y el mal, y aspirar a lo correcto. No es fácil. Pero si suficientes de nosotros cambiamos, el país cambiará, sin importar quién esté a cargo. Así que ¿cuál es la magia que necesita el país para cambiar? La magia eres tú.

GREGORY LOBO

