La libertad y la sociedad en crisis

La sociedad está en crisis. Cada día avanzamos en términos de autonomía personal y libertad individual, pero los lazos que permitían a las personas creer que realmente vivían juntas, en lugar de simplemente habitar el mismo espacio, individualmente, parecen cada vez más débiles.



En todas partes, los individuos nominalmente libres y autónomos parecen no socializar. Se podría decir que la libertad es una fuerza centrífuga que, en su mayor parte, si no en su totalidad, simplemente nos separa. Ya no hay nada en común: ni valores, ni obligaciones, ni deberes. Solo hay derechos: el derecho, más que cualquier otro, de cada uno de nosotros a hacer simplemente lo que nos plazca. El resto se puede ir al carajo.

Me gustaría hacer un análisis de esta situación, de dónde viene y cómo podría resolverse.

¿Por qué la mayoría de las sociedades parecen estar desmoronándose por las costuras? Creo que es porque hemos promovido, y con razón, la libertad y la autonomía individual. La libertad individual y la autonomía son, creo, valores primordiales. ¿Qué nos aportan estos valores? Nos dan a todos y cada uno de nosotros el derecho a rechazar obligaciones que nunca acordamos. Nos dan la capacidad de negarnos a estar obligados por promesas que nunca hicimos. Nos brindan las palabras y justificaciones necesarias para poder renunciar a compromisos que nunca asumimos personal, autónoma y libremente.

La solución depende de que veamos y apreciemos la fuente de nuestra huida del compromiso, de la obligación, de la promesa. La fuente es el hecho de que estas relaciones nos fueron impuestas.

TWITTER

Y ahora somos libres. Pero aquí está la pregunta: ¿de qué estamos libres? O mejor aún, ¿de quién somos libres?

Somos, como ya hemos señalado, libres de promesas, obligaciones y compromisos. Y al dar la respuesta a la primera pregunta, ya hemos dado la respuesta a la segunda. Porque ¿qué significa ser libre así? Significa que somos libres de los demás. Sí, libres por fin, libres de lo que Jean Paul Sartre llamaba el infierno. (“L'enfer, c'est les Autres”—“El infierno son los demás”, dijo Sartre en un momento).

Así que sí, estamos libres del infierno de los demás. Pero más allá de eso, somos libres de nosotros mismos.

No tenemos compromisos, ni obligaciones, ni promesas a otros; pero tampoco los tenemos para nosotros.

¿Y esta libertad nos permite hacer qué exactamente?

Creemos que es la libertad de ser y hacer cualquier cosa.

Pero de hecho es la libertad de no ser nada. Hacer nada. Creer nada. Amar nada. Significar nada. Y eso no es libertad. No es nada en absoluto.

Los políticos, los líderes religiosos, los empresarios y la gente común son libres de esta manera. Y mira el estado del mundo que parece ser el resultado de este tipo de libertad. El lamentable estado del mundo es, diría yo, un síntoma, un resultado, de la expansión de este tipo de libertad.

¿Se puede hacer algo?

Creo que sí. La solución depende de que veamos y apreciemos la fuente de nuestra huida del compromiso, de la obligación, de la promesa. La fuente es el hecho de que estas relaciones nos fueron impuestas. Nos dijeron lo que teníamos que hacer y no nos dieron otra opción. El incumplimiento era impensable.

Pero nosotros, inspirados por la libertad, decidimos no cumplir.

La idea de libertad, que se ha vuelto cada vez más popular en las últimas décadas, autorizó la ruptura. Ya no consentiríamos en nada que no hubiésemos elegido libremente; no consentiríamos ni siquiera en una relación sana con nosotros mismos.

Y ahora, aquí estamos: lanzándonos hacia el olvido, atomizados, desgarrados, pero libres.

La solución, por supuesto, es simple pero difícil. Es esto: comprometerse, asumir obligaciones, prometer con sinceridad y autenticidad. Es forjar un sindicato y los deberes que le son inherentes. Esta vez, sin embargo, lo haremos libremente. Es mantenerte en un estándar más alto (contigo mismo) no porque otros te obliguen a hacerlo, sino porque te obligas a ti mismo a hacerlo, porque has llegado a comprender libremente qué es lo correcto.

La libertad es, en gran parte, un milagro. Lo único que se puede hacer con ella es rechazarla, pero libremente, para construir un mundo humano en el que los humanos podamos florecer como seres sociales, animados por la chispa divina que habita en cada uno de nosotros.

GREGORY LOBO

