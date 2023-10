Hamás, ¿resistencia? ¡Jamás!

Hamás, el Movimiento de Resistencia Islámica que gobierna con dudosa legitimidad la Franja de Gaza en la esquina del suroeste de Israel, ha atacado recientemente ese país, fundado para garantizar la seguridad del pueblo judío después del fracaso de otros gobiernos en hacerlo. A pesar de publicar sus propios videos que lo muestran atacando, violando y profanando a civiles y los cuerpos de los civiles que mató, Hamás insiste en que no apunta a civiles. Hace esta afirmación porque, según Hamás, por definición, aquellos a quienes ataca no son “civiles” en absoluto, sino “objetivos legítimos”. Es la misma lógica detrás del impulso para reducir el crimen reclasificando ciertos actos como “no crímenes” en absoluto.



La defensa de la barbarie de Hamás está en todas las redes sociales. En defensa de estos actos indefendibles, se afirma que la barbarie de Hamás es parte del proceso legítimo de "descolonización". Se afirma que el ataque de Hamás y el asesinato de civiles son un acto de “resistencia”. Hamás, por supuesto, se apresura a ejecutar a personas que considera homosexuales. Se apresura a ejecutar y violar a mujeres, como acaba de hacer como parte de su campaña de "resistencia" y "descolonización", cuando identificó una rave llena principalmente de mujeres jóvenes como un objetivo militar legítimo. ¿Es esto resistencia? ¿Es esto descolonización?

Quizás lo es. En cuyo caso, espero sinceramente que todos reevaluemos nuestro apoyo a tales movimientos. Lo que es seguro, sin embargo, es que el ataque a Israel, y el apoyo al ataque a Israel, es un ataque a los judíos como judíos, en la medida en que son judíos; es apoyo para matar judíos. Es un crimen de odio de proporciones globales. Es decir que se trata de un delito motivado por el odio, pura y simplemente. Es antisemitismo, tal como lo practican tanto los autores materiales del crimen como sus justificadores y excusadores, quienes escriben audazmente en defensa de esta atrocidad sin vergüenza ni escrúpulos.

Los apologistas de Hamás, aquellos que son rápidos y sinceros en su defensa de los horrores que está cometiendo este grupo, argumentan que tales horrores son “provocados por la agresión y ocupación israelíes”. Por supuesto, es parte de la naturaleza humana culpar al otro; como sabe cualquiera que tenga hijos, siempre es el otro hermano el que golpea primero y el que debe ser castigado. Al igual que en los asuntos nacionales, siempre es el rebelde/oligarca/paramilitar quien actúa primero, injustamente, y quien debe ser objeto de represalias y castigo.

Pero es bastante sencillo ver la diferencia entre Israel y Hamás. Hamás, en contra de todas las reglas de la guerra (admitiendo que tal concepto es contradictorio para empezar), ataca a civiles con el pretexto de que no hay civiles en Israel: todos son objetivos legítimos. Esta es, por supuesto, la lógica decolonialista estándar, según la cual el grupo que se autoidentifica como oprimido es inocente y virtuoso, mientras que todos aquellos que no están activamente de su lado están objetivamente del lado de aquellos identificados como opresores. Utiliza a esos civiles, a los que llama objetivos legítimos, como “escudos humanos”. De hecho, a menudo utiliza como escudos humanos no solo a los civiles que ha secuestrado, sino también a las mismas personas en cuyo nombre cree que lucha. Y en esto reconoce y admite la superioridad moral, la rectitud moral de sus designados enemigos. Porque sabe que estos “enemigos”, en este caso Israel, harán todo lo posible para evitar dañar a esos rehenes, esos pobres (llamados) escudos humanos. Hamás, en su depravación moral, en su campaña genocida contra la propia existencia de Israel, admite y cuenta con la superioridad moral de este.

Hamás, ¿un agente de la resistencia? ¡Jamás! Es una organización depravada, comprometida con hechos aterradores y terribles. Israel tiene derecho a defenderse con todas sus fuerzas.

GREGORY LOBO

