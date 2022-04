El sexo no se le asigna

No soy biólogo, pero tampoco soy constructivista social radical. Lo que soy es una persona con pretensiones analíticas. Me interesa analizar los fenómenos complejos que son parte de nuestro contexto social, cultural y natural.



Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció sobre los marcadores de sexo de los documentos de identidad colombianos. El pronunciamiento de la Corte fue que, en adelante, se incluya como opción “la categoría ‘no binario’ en los marcadores de sexo”. El titular de un reportaje sobre el fallo de la corte lo califica como “un avance ‘positivo’ que abre debate”.



Estoy de acuerdo con que es un avance. Y en el entendido de que, a pesar de la decisión de la Corte, estamos autorizados e incluso animados a debatir este tema, quisiera ofrecer algunos comentarios iniciales que creo pertinentes al respecto.



Antes de comenzar, quiero que se sepa que mis comentarios versan sobre el sexo y no sobre el género. Al leer la sentencia de la Corte, todas sus 93 páginas, parece que esta distinción ya no hace parte de su línea de jurisprudencia. Sin embargo, no se debe abolir esta distinción. Es importante entender de qué estamos hablando cuando hablamos de sexo.



El sexo no debe pensarse desde lo femenino y lo masculino. Debe pensarse desde la reproducción de las formas de vida. Hay al menos dos formas de reproducción: asexual y sexual. Específicamente en los mamíferos (los humanos somos mamíferos), la reproducción sexual combina información genética de dos congéneres (dos miembros de la misma especie). Uno de ellos aporta solo su material genético, mientras que el otro no solo aporta su material genético, sino que también, gesta y entrega la nueva vida. Del estudio de este proceso se derivan los conceptos femenino y masculino que describen a los dos congéneres. Entonces, cuando hablamos de sexo de los cuerpos, estamos hablando del papel que pueden jugar los cuerpos particulares en la reproducción de la vida. Esto no quiere decir que cualquier cuerpo en particular deba desempeñar el papel que su cuerpo ‘puede desempeñar’ en la reproducción. Por supuesto, tenemos libre elección en la materia hoy en día, porque sabemos sobre el sexo gracias a la ciencia, así podemos volvernos infértiles si lo elegimos.



Aclarado esto, observo, en primer lugar, que la Corte parece haber basado su decisión en la idea de que el sexo de un cuerpo es ‘asignado al nacer’ y no simplemente observado y registrado. Esta idea no tiene base biológica. Tampoco tiene base científica. Es muy interesante que la Corte consultó con varias entidades y expertos sobre lo que se debe tener en cuenta para poder articular su pronunciamiento; pero hasta que se pueda ver claramente, no se consultó con ningún biólogo.



Según la gran mayoría de los biólogos, solo hay dos sexos. Aunque algunas personas están clasificadas como intersexuales y merecen reconocimiento, apoyo e inclusión, más del 99 % de la población es, claramente, de sexo femenino o masculino. No hay más de dos posibilidades. Pero, en ningún caso, se trata de dos elecciones o opciones y mucho menos de una asignación.



Lo que sucede en la sociedad no es que el sexo se asigne a los cuerpos. Los cuerpos son el sexo que son. El sexo de un cuerpo no es susceptible a ningún cambio. Los dos sexos no constituyen ni un binario ni una oposición. Más bien, en tanto a sexos, son complementarios. Respecto a la idea de asignación, en la sociedad sí “se le asigna valor al sexo”. El valor se asigna a un cuerpo, desgraciadamente, según valoremos su sexo. En nuestra sociedad, lamentablemente, se le asigna un valor menor al sexo femenino que al masculino. Globalmente, y de forma mucho más extrema, se asigna al sexo femenino un valor muy inferior al otro (que no es el opuesto).



En términos analíticos —y correctos—, entonces, la asignación es una idea apropiada para analizar cómo la cultura y cómo la sociedad, atribuyen valor a los sexos. Los cuerpos de sexo masculino, según los análisis sociales, son más valorados en muchas culturas y sociedades. Tanto que en sociedades con tecnología para identificar el sexo del bebé antes de nacer (mediante ultrasonido), y con disposiciones para el aborto, científicos como Amayarta Sen han estimado que se puede hablar de hasta 100‘000.000 de niñas desaparecidas. Otros estudiosos han hablado de 15 millones de niñas desaparecidas por ser abortadas. Una de las principales revistas científicas del mundo, ‘Nature’, sitúa la cifra en 45‘000.000 niñas desaparecidas por abortos femicidios en los últimos cincuenta años. En todo caso, se trata de millones y millones.



Para resaltar la debilidad de la idea de asignación de sexo, que es una de las ideas más utilizadas hoy en día en las ciencias sociales y las políticas públicas, y que es la base del fallo de la Corte, podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿Por qué abortaron a las niñas desaparecidas? ¿Será que los padres vieron la imagen de ultrasonido, le asignaron un sexo (pero, ¿el azar?, o sea, ¿en qué basaron la asignación?) y decidieron abortar como resultado de la asignación? O, al contrario, ¿será que los padres vieron el sexo del no nacido, entendieron que era femenino, y como no valoraban tanto ese cuerpo con su sexo femenino y como le daban menos valor a ese cuerpo femenino, ¿decidieron abortar? Dejo las preguntas sin más comentarios.



Estemos de acuerdo: las personas se pueden identificar como se quieran, pueden expresar sus personalidades como les guste. Entre más diversidad, mejor. Pero es importante entender que el sexo no se asigna. Más del 99 % de nosotros somos lo uno o lo otro, nos ‘parezca’ o no. El sexo, entendido correctamente, no es una identidad; es un hecho corporal, biológico, y como se dice, inalterable. Puede que a uno no le guste el hecho de su sexo, pero desafortunadamente este no se puede cambiar. Es una mentira o por lo menos un malentendido decir lo contrario. Tener clara esta realidad a la hora de realizar decisiones constitucionales o elaborar proyectos de política pública es crucial. Esto, por lo menos, es mi aporte inicial al debate que se ha iniciado con la decisión constitucional de la Corte.

