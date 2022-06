El habla (y el pensamiento) debe ser libre

En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas discutía el proyecto de Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. La convención fue aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre del mismo año y luego fue ratificada por un número suficiente de Estados miembros de la ONU para el 4 de enero de 1969. Esto lo traigo a colación porque en el debate sobre la redacción y las disposiciones exactas y precisas de la convención, el representante de Colombia, el señor Ospina, hizo historia. Lo que pasó es que el lenguaje del proyecto, específicamente su artículo 4.°, facultaba y exigía a los gobiernos censurar y reprimir judicialmente los discursos considerados racistas. Dado que a nadie le gusta el racismo, muchos países —de hecho, la mayoría— respaldaban el artículo.



Pero aunque se unía al proyecto de eliminar el racismo (¿quién no?), el representante de Colombia dudaba ante la ingenuidad manifiesta en el artículo. Sabía el señor Ospina que los gobiernos están compuestos por personas y que el poder siempre las corrompe. Sabía, por lo tanto, que facultar a los gobiernos para restringir un tipo particular de discurso es facultarlos para restringir cualquier tipo de discurso que las personas que los integran encuentren ofensivo.

Dando voz a sus dudas, el sr. Ospina, hablando en nombre de Colombia, se opuso al artículo 4.°, así: hizo recordar que la “libertad de pensar (ha sido) violentamente constreñida por todos los tiranos de la historia” y advirtió que “castigar las ideas, de cualquier naturaleza que ellas sean, es abrir el campo nefando de la tiranía, del abuso del poder, y solo dará, en el mejor de los casos, funestas facultades interpretativas a jueces y magistrados”. Ante el llamado a la censura, insistió en que para los colombianos, “para nuestra democracia, las ideas se combaten con ideas y razones; las teorías se refutan con argumentos y no con el cadalso, la prisión, el destierro, la confiscación o la multa”. En otras palabras, el señor Ospina dijo que ¡no! al artículo 4.° porque rechazaba la fe ingenua de que se podía confiar a los gobiernos el poder de vigilar el habla y las ideas humanas.



En este sentido, el señor Ospina advirtió a los demás representantes que “meditar(an) seriamente en los peligros que entraña la autorización de que se castigue penalmente a los autores de delitos ideológicos”. Por mucho que todos odiamos al racismo, el señor Ospina entendía que no se puede confiar en que el gobierno se limite a censurar y castigar únicamente el discurso racista. Sabía que en poco tiempo, desconocerá los límites y pasará a censurar cualquier discurso que considere problemático, sin duda calificándolo de malvado, reprensible e inadecuado para la boca o la mente humana.



Los argumentos de Colombia en el debate sobre el proyecto no prevalecieron, como ya señalamos. El resultado es que países alrededor del mundo han venido aprobando leyes que limitan todo tipo de discurso por ser, a los ojos del gobierno en cuestión, ofensivo. Como comprobación de los temores del señor Ospina, incluso citar a la Biblia puede interpretarse como discurso de odio, punible incluso en países tan libres como Canadá.



La historia del señor Ospina debería recordarnos la importancia del derecho humano a hablar libremente. ¿Por qué es un derecho humano? Porque hablar, sea a través de la voz o por otros medios, es lo que hace un ser humano. Es lo que un ser humano hace y lo que le hace un ser humano, único entre los demás seres. Con respecto a los gobiernos, lo que tenemos que hacer los seres humanos es diseñar normas que limiten el poder de dañar de los individuos que los componen. Somos nosotros quienes debemos controlar a los gobiernos, tanto o más de lo que ellos nos controlan a nosotros. Y, ciertamente, no debemos dejar que limiten nuestro poder más humano, el poder de hablar, que es nada menos que el poder de pensar.

