Después de la cultura: lo humano en tiempos de encierro

La cultura es cómo el animal que somos logra vivir en sus coespecíficos. En otras palabras, sin cultura, los animales de la especie Homo sapiens vivirían en muy pequeños grupos y cada rato se matarían en olas desencadenadas de violencia.

La invención, por decirlo así, de la cultura, hizo que tales olas violentas pudiesen no extinguirse, sino manejarse. Los Homo sapiens necesitan de la cultura, y por ende la crean para canalizar esta violencia innata y mutuamente destructiva. Al crear la cultura los Homo sapiens devienen en otra especie, sostendría yo: los seres humanos, o tal vez los humanimales.



Hay que entender que la cultura nace o emerge de la vida cara a cara (face to face), pero la cultura es lo que hace también que la vida cara a cara sea posible y duradera, en la medida en que permite el control de nuestras ansias violentas y, en ausencia de cultura, inmanejables. Y es la cultura lo que nos convierte de animales (Homo sapiens) en humanos (seres humanos).



Cuando la vida cara a cara se frena, como se ha frenado actualmente, en estos tiempos de encierro, estamos, en cierto sentido, “después de la cultura”. Mi pregunta entonces es: ¿qué pasa al humano, a lo humano, en tiempos de encierro, después de la cultura?



Una respuesta posible, un futuro posible, es la que quisiera explorar aquí, brevemente.



Si la vida cara a cara se frena —y uno tiene que preguntarse si la vida tapabocas a tapabocas es equivalente a la vida cara a cara—, la cultura, sospecho yo, va a empezar a desmoronarse.



La cultura, fundamentalmente para mí, es lo que hace posible a la vida human extensa y amplia, como he dicho anteriormente. Esto lo hace al administrar, en cierto sentido, la violencia innata del Homo sapiens. No la hace desaparecer, para nada. Sí la controla, sí la maneja. Al haber aparecido la cultura no fueron los Homo sapiens quienes luego poblaran los cinco o siete continentes, sino fueron los seres humanos quienes los poblaron.



Pero al perderse la necesidad de la cultura —todos encerrados, ausencia de la vida cara a cara—, al desaparecer la razón de ser de la cultura, es posible que florezca, que se desenfrene, nuestra violencia innata.



Si bien en tiempos casi inconcebibles, tiempos —por decirlo así— preculturales, la violencia que impedía que los Homo sapiens se extendieran sobre la tierra se realizaba por medios bien básicos —piedras y huesos y tal vez dientes y uñas—, hoy día los medios de la violencia son mucho más eficientes, tenebrosos y ampliamente distribuidos.



Mi preocupación es que al perder la cultura perderemos nuestra humanidad, volveremos a lo que Marx, seguramente con otro sentido, llamaba nuestro ser genérico o Gattungswesen, en alemán.



Es posible, incluso probable, que volvamos a la violencia. Pero hoy día la violencia no se realiza cara a cara. Las armas de fuego hacen evitable tal requerimiento. Nos podemos matar de lejos. Y los Estados, controlados por humanimales, pueden matar desde aún más lejos, de manera mucho más deliberada. Pueden hacer morir y pueden dejar morir. En todo caso, pueden matar, sea por actuar, sea por dejar de actuar.



Vivimos en fin en una época tremendamente paradójica. Al frenar la vida cara a cara, la cultura se hace redundante. El peligro es que así nuestra naturaleza violenta florezca.



No sé cómo vamos a lidiar con esta posibilidad. Pero sabiendo que es una posibilidad, espero que nos aferremos a nuestra humanidad, a nuestra cultura, como nunca antes, la cultura de vernos todos como seres humanos, valiosos simplemente porque estamos, y nada más, porque somos humanos. Porque hacerlo nos puede salvar la vida.



Gregory J Lobo