Coronavirus: el retorno de lo reprimido

No se sabe qué es un virus. No es exactamente vivo, pero tampoco es inorgánico. Es un pedazo de materia genética. Por sí solo no puede hacer nada. Requiere una célula viva (y, obviamente, que esta célula forme parte de un organismo más complejo) para reproducirse y causar sus efectos nocivos. Fuera de ella no es tan difícil destruirlo, por ejemplo con jabón. Pero una vez habiendo secuestrado una célula viva, pues allí está el problema.

Un virus es real. Es una realidad. Es, me atrevo a decir, natural. Es importante insistir en esto porque en los últimos años la idea de lo natural ha sufrido un asalto por parte de, por lo general, académicos, quienes han insistido en que la naturaleza es una construcción social. Desde las humanidades, las ciencias sociales y, de hecho, incluso desde disciplinas, como se dice, duras se ha argumentado que la naturaleza no tiene una existencia independiente. Este argumento parte de la idea de que nada existe fuera del texto o más allá del lenguaje. Es un argumento cuya acogida ha sido inversamente proporcional a su debilidad; es decir, es una tesis increíblemente débil que aun así se ha establecido como verdadera e incuestionable entre un gran cuerpo de ‘pensadores’; es algo parecido a una fundamentación, una certeza a partir de la cual el pensamiento riguroso puede partir.



La debilidad de tal creencia, que no hay nada por fuera del texto, que nada existe más allá del lenguaje, ya se está haciendo manifiesta, como nunca antes durante su hegemonía en el pensamiento académico de cierto tipo. Por supuesto, durante los años de crisis de VIH también era evidente que más allá del lenguaje existen fuerzas naturales asesinas, y en años más recientes hemos sido testigos a otros virus, H1N1, Sars, Mers y más, cuya existencia no depende del lenguaje, así que no son construcciones sociales, sino realidades naturales. Pero semejantes advertencias, tales socavaciones, que se nos han aparecido desde la realidad extralingüística, no llamaron mucho la atención de los intérpretes de la realidad social. De alguna manera pudieron desconocer estas irrupciones de y desde la naturaleza y seguir insistiendo en que la realidad —y no solamente la realidad social— es una construcción.



El coronavirus es diferente. Un ente ni vivo ni muerto, pero indiscutiblemente engendrado por la naturaleza, tanto tiempo reprimida, décadas sepultada por debajo de teorías imperiosas del lenguaje, de la construcción social de la realidad, nos está acechando. No a poblaciones restringidas, sino de una u otra manera a todos. Acompaña por supuesto al colapso climático, pero este virus no se deja desconocer como aquel. Amenaza todo, y ya.



Tanto tiempo hemos reprimido la naturaleza. De hecho, no es demás decir que la cultura es, esencialmente, si no la represión, sí el control de la naturaleza —la naturaleza humana y la naturaleza en el sentido más extensivo—. Pero no hemos, en fin, podido controlar ni siquiera nuestra propia naturaleza: seguimos matándonos,

envidiándonos, haciéndonos daños de todo tipo. Y mucho menos hemos podido, podemos, controlar a largo plazo la naturaleza en sí.



Al finalizar el siglo XIX, Sigmund Freud acuñó la idea del retorno de lo reprimido. Con esta frase quiso señalar que por mucho que los individuos intentan reprimir (controlar, suprimir, extinguir) el contenido incivilizado del inconsciente, este siempre tendría que volver a hacerse sentir en sus vidas individuales con efectos dañinos más o menos predecibles.



Durante gran parte del siglo XX hasta nuestra actualidad hemos, de manera colectiva, procurado reprimir la naturaleza, hemos creído que la podemos reprimir y hasta suprimir. Etiquetarla de construcción social, como si pudiéramos anular su materialidad a través de operaciones enteramente simbólicas, ha sido una táctica en tal empresa soberbia. Pero la naturaleza no se deja contener ni construir a nuestro gusto. Lo reprimido retorna. No hemos sido capaces de acabar con ella. Por supuesto, siempre era una estrategia equivocada, y nunca habríamos podido hacerlo. Pero por nuestra arrogancia y miopía ante ella, ¿será que ella con nosotros acabará?



Gregory J Lobo