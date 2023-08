En lugar de decir ‘yo’, digamos ‘nosotros’

La mayoría de las personas, cuando se refieren a sí mismas, usan lo que se llama el pronombre de primera persona singular yo. Cuando una persona usa el pronombre yo, lo utiliza en el caso subjetivo; cuando dice ‘me’, se está utilizando en el caso objetivo. ‘Mi’ es el caso posesivo. Los pronombres que acabo de mencionar se refieren al singular, a una sola persona, cuando alguien está hablando de sí mismo.

Ahora bien, aquí está la cuestión. La mayoría de nosotros vivimos con un diálogo interno en marcha, ‘dentro de nuestras cabezas’, por así decirlo. Esto significa, al menos, que no somos uno solo. No somos singulares. Todos nosotros, cada uno de nosotros, somos en realidad, como dirían los gramáticos, plurales.

Los psicólogos estarían de acuerdo. Según ellos, cada persona, cada llamado individuo tiene varios aspectos dentro de sí mismo. Sabemos esto porque tenemos dificultades para decidir cuando se nos presentan alternativas. ¿Debería hacer dieta o debería comer el helado? ¿Debería tomar otra copa o terminar la noche y regresar a casa? ¿Debería hacer esta mala acción porque realmente quiero o abstenerme de hacerla porque sé que está mal? Esta noche quiero quedarme despierto hasta tarde, pero mañana tengo que levantarme temprano. Ahí mismo, ante decisiones y posibilidades comunes como estas, uno es dos al menos.

Estoy separado de mí mismo, dividido en mi propio ser. Se podría argumentar que, de hecho, no hay un yo singular. Solo existe el nosotros. No soy uno solo, y tal vez no sea muchos, pero sí soy plural.

¿Qué debemos hacer al respecto? La clave para una respuesta está en la pregunta. En lugar de decir ‘yo’, deberíamos usar ‘nosotros’.

Ahora bien, algunas personas tienen antecedentes de usar ‘nosotros’ en lugar de ‘yo’. Estoy pensando en la realeza. Los reyes y reinas británicos, por ejemplo, usaban ‘nosotros’ para señalar que no solo el monarca, sino también Dios, era el sujeto de la oración que se pronunciaba. Y los monarcas también han usado ‘nosotros’ para implicar que el monarca con el pueblo, que él encarna, son los sujetos de la oración que se pronuncia. Esos son casos de lo que se conoce como el ‘nosotros real’.

Pero las personas comunes solo tienden a usar ‘nosotros’ al hablar de sí mismos con los demás. La pregunta que debemos hacernos es: cuando una persona normal dice ‘nosotros’, ¿qué se está insinuando sobre esa relación con los demás? La respuesta es esta: cuando una persona dice que ‘estamos haciendo algo’, lo que se quiere decir es que sus acciones están coordinadas con la acción del grupo. Cuando Messi, por ejemplo, dice que ‘nosotros’ (Inter Miami) estamos tratando de ganar contra el LA Galaxy, quiere decir que todos sus esfuerzos solo tienen sentido en relación con los esfuerzos individuales de sus compañeros de equipo. Una persona que dice ‘nosotros’ está diciendo, en pocas palabras, que estoy haciendo algo (X) como parte de nuestro hacer algo más (Y). En un formato más largo: estoy haciendo algo relacionado con atacar y anotar como parte de nuestro esfuerzo combinado para anotar y detener al otro equipo de anotar, como parte de nuestro esfuerzo por ganar.

Entonces, ¿por qué deberían las personas usar ‘nosotros’ y no ‘yo’ al hablar de sí mismas? Porque cada individuo es más que uno solo. Lo que la persona necesita descubrir es cómo reunir sus personalidades plurales, sus deseos competitivos, sus necesidades contradictorias, todos en un mismo equipo. Porque uno es un equipo (en potencia) compuesto de talentos plurales e impetuosos, indisciplinados, ensimismados. Necesita encontrar la forma de alinear cada parte de sí mismo en un equipo ordenado, de manera que cada deseo o impulso o necesidad particular sea reclutado para perseguir un objetivo colectivo, que no debe ser idéntico al objetivo implícito en ningún deseo o necesidad particular.

Al usar ‘nosotros’ en lugar de ‘yo’, mi —digo, nuestra— tarea siempre está clara. Nunca pierdo —digo, perdemos— de vista el hecho de que esto es más difícil de lo que parece. Se puede lograr. Podemos hacerlo.

GREGORY LOBO

