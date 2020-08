Biología, identidad y polarización

¿Por qué los seres humanos se identifican? Hasta que se sepa, los demás animales no lo hacen y viven más o menos bien. Nosotros no solo lo hacemos, sino, además, nuestras identificaciones nos parecen supremamente importantes. ¿Cómo es que las cebras, por ejemplo, pueden vivir muy bien sin identidad y nosotros no?

Para llegar a una respuesta tendríamos que entender qué es una identidad. Por lo general, mi identidad no es, realmente, mía. Es de mi grupo. Me identifico a mí, pero tal identidad siempre hace referencia a una colectividad. Esta es la pista que nos ayuda a entender por qué los seres humanos se identifican y por qué se aferran a sus identidades hasta morir y matar.



Puesto en otros términos, visto desde otro lado: el ser humano no existe sin identidad. Para explicar esto hay que pensar en lo biológico. Me refiero a la vida. Antes que todo, cualquier organismo, cualquier cosa viva, cualquier entidad que funciona como una unidad fisiológica tiene que sobrevivir. Algunas personas creen que la vida tiene que reproducirse sobre todo. Pero si no está viva, no puede reproducirse. Por lo tanto, lógicamente, lo que prima sobre todo es sobrevivir. Si sobrevive, tal vez se reproduzca, tal vez no. Si no sobrevive, es cierto que no se reproduce.



Los biólogos que estudian el tema afirman que si un organismo va a sobrevivir, es ventajoso que pueda reconocer innatamente los organismos que constituyen para él una amenaza. Esto aplica al ser humano también. Uno de estos reconoce, por ejemplo, parece innatamente, que la serpiente es para él una amenaza. Así, al ver desde su visión periférica un palito en el pasto, tal ser humano se congelará. Lo hace sin pensar. Es un comportamiento innato, defensivo, que tal vez ayude a que la serpiente (o el palito) no lo vea, no lo muerda, no lo mate. Y si resulta ser un palito no más, no hay problema. Mejor confundir un palito con una serpiente que una serpiente con un palito.



Sin embargo, como otros animales, los humanos se enfrentan a amenazas de las cuales no tienen un reconocimiento innato. O tal vez el reconocimiento innato no sea totalmente claro. En este caso deben tener experiencias y, con suerte, sobrevivirlas para saber si ciertos organismos son amenazas o no.



El organismo que más amenaza al ser humano es, por supuesto, otro ser humano. Lo que es paradójico aquí es que el mejor comportamiento defensivo para un humano para protegerse de tal amenaza, la amenaza de otro humano, es aliarse con otro humano. Aun así, esta estrategia tiene sus defectos: con demasiada frecuencia, las personas con más probabilidades de matarte son las personas que (crees que) conoces, las personas que (crees que) te aman.



Sin embargo, no hay otra manera. Y es por este hecho que la identificación se vuelve tan importante para los seres humanos. Se vuelve, de hecho, una cuestión de vida o muerte. Porque por medio de la identificación me uno con ciertas personas, esperando nada más que me defiendan de los otros, otros que para mí/nosotros constituyen una amenaza. Esta amenaza puede ser real o simbólica, pero se experimenta como una amenaza real. Y es eso lo que hace la identificación de uno un tema de importancia trascendental. Porque una persona sin identidad no podría aliarse con nadie. No tendría protección, no podría sobrevivir.



Generalmente se piensa que la identificación es un fenómeno cultural. Puede ser. Pero sus raíces son profundamente biológicas. Y eso no augura nada bueno para un futuro en el que hayamos superado la polarización actual basada en la identidad en todo el mundo.



Gregory J. Lobo