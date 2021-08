Colombia y la corrupción: ¿quién tiene la culpa?

A pesar de ser una de las democracias más longevas del continente americano, muchas personas consideran que Colombia es —palabras más, palabras menos— un desastre.

La corrupción es, según una perspectiva común, uno de los aspectos puntuales más desastrosos de este desastre general. Se dice que es, la corrupción, parte del ADN colombiano.

Nuestra tolerancia a la corrupción es tal que formó el remate de una broma que me contaron cuando llegué por primera vez a Colombia, hace más de 20 años. Algunos se acordarán del mismo: en la adjudicación de una convocatoria pública, el postulante colombiano explica al jurado la razón por que su propuesta queda tan alta comparada con la propuesta alemana y la propuesta gringa dadas anteriormente. Él explica, sin ningún grado de vergüenza: ‘Pues, señor, mi cotización contempla, por supuesto, unos mil millones para mí; unos mil millones para ustedes, los señores del jurado, y los demás mil millones para pagar al compañero alemán, para que él ejecute la obra”.



¿Cómo debemos entender esta perspectiva, tan esparcida y arraigada? Decir que la corrupción es parte del ADN colombiano es afirmar que es parte de nuestra naturaleza. El chiste, por su parte, puede entenderse como un comentario sobre nuestra cultura, en la medida en que el postulante colombiano explica la razón de su cotización sin vergüenza, francamente: porque así somos nosotros.



Lo que se tiene que reconocer es que ambas explicaciones terminan por excusarnos de la condición de Colombia, de su condición desastrosa, corrupta. Si por naturaleza somos corruptos, pues, la naturaleza no se cambia. No admite rectificaciones humanas. Y si, por otro lado, es por cultura que somos corruptos, no hay gran diferencia. Porque la cultura es, como se dice, nuestra segunda naturaleza. Es tan susceptible al cambio como lo es la primera naturaleza. Es decir, en absoluto es susceptible al cambio. Y, es más, la cultura de una población, de un pueblo, hay que respetarla, hay que protegerla, hay que elogiarla.



Visto desde cualquier lado, no hay posibilidades de cambio. Colombia es como es, y es como será. Eternamente.



El filósofo Karl Popper (1902-1994) habría dicho otra cosa. Autor del fantástico libro La sociedad abierta y sus enemigos, y enemigo imbatible del esencialismo en asuntos sociales, Popper nos habría dicho que no hay naturaleza colombiana, lo que es equivalente a insistir que no hay esencia cultural colombiana. Incluso si la corrupción se ha arraigado tan profundamente en nuestra sociedad, que parece ser endémica de ella, que parece ser parte de nuestro propio ser, Popper nos diría que la culpa de ella la tenemos nosotros: la culpa es nuestra. Esto no ha sucedido como resultado de un proceso de evolución natural ni cultural, sino porque lo hemos permitido.

Ciertamente, la corrupción se ha asentado, se ha normalizado, a lo largo de nuestra historia. Pero eso no la hace parte de nuestro ser. La corrupción es una norma y, como dice Popper, las normas “pueden ser hechas y alteradas por el hombre, o más específicamente, por una decisión o convención de observarlas o modificarlas”. Por lo tanto, nosotros somos “el responsable moral de las mismas”. Esto quiere decir que nosotros tenemos la culpa de ellas. Pero ¿en qué sentido? ¿Nosotros tenemos la culpa del pasado? No, dice Popper. No tenemos la culpa “de las normas cuya vigencia en la sociedad descubrimos cuando comenzamos a reflexionar sobre las mismas”. En otras palabras, no tenemos la culpa de la corrupción del pasado.



Pero no estamos completamente libres de responsabilidad, porque, como dice Popper a continuación, sí somos los “moralmente responsables” de las normas del presente. Entre ellas se encuentra la corrupción, que hasta ahora nos sentimos “dispuestos a tolerar después de haber descubierto que” somos, de hecho, capaces de “hacer algo para cambiarla”.



La corrupción no es parte de la naturaleza humana, pero sí es una norma humana, y colombiana. Si queremos acabar con ella lo que tenemos que hacer no es más que cambiar la forma en que actuamos como humanos, como colombianos. Si no decidimos hacerlo, ¿quién tiene la culpa? Es una pregunta retórica, porque ya sabemos la respuesta.

