El tipo entra treinta minutos tarde pretendiendo un poco de apuro. Lleva el teléfono al oído y hace con la mano una señal de pare mientras termina. Todos callan y montan un gesto de sonrisa. Qué pena, es que moverse en esta ciudad está cada día más difícil, la séptima estaba supertrancada y hoy ha sido un día de locos.

El más lambón (generalmente lambón) se ofrece a hacerle un ‘brief’ al doctor (un resumen) y vuelve a empezar la reunión mientras uno imagina disparándole ahí mismo un misil a ese hijo de perra siempre tardío y al miserable que se deleita haciendo el tal ‘brief’ como si dictara el testamento de un rey.



Ya voy llegando; estoy saliendo; denme (por lo general, ‘demen’) un minuto; empiecen sin mí que ya estoy allá y toda suerte de gansadas mentirosas y montadas gramaticalmente como para una letra de Maluma. El funcionario de gen más famélico explica aparecer tarde y colgando jeta dado que hasta hoy tiene plazo para entregar el informe del fin del mundo o porque lo llamó el ministro, y el ministro porque, ufff, a última hora lo citó el presidente. ¡¡Felones!!



Así es la cosa aquí. Lo mío termina siendo nada frente a lo tuyo. Avianca informa el retraso del vuelo HK HP, por mal tiempo (hoy se supo que llueve con alguna frecuencia en el trópico); ahora anuncia que el vuelo sigue retrasado por tráfico aéreo. Para la aerolínea ha sido un placer servirle y lo invita a disfrutar sus próximos viajes.



Cuántas veces habrás leído los mismos titulares mientras justificas llegar tarde a alguna cita: quedan libres los cortacabezas por vencimiento de términos. Hay congestión en juzgados y un nuevo paro. La JEP tiene represadas miles de peticiones; es que empezó a funcionar hace seis meses y, cómo decirlo, nadie imaginó todo esto. Constructora explica retraso de cinco años en la obra por dificultades del terreno y anuncia demandas por imprevistos. Hay ríos, montañas y muchas rocas. ¡¡Huy!!, usted no se imagina que hacer un andén en Bogotá es imposible porque esto antes era un lago.



Alcalde jura que hará el metro. No, el alcalde jura que no hará el metro, pero dejará avanzados los estudios. Cómo les digo, ciudadanos, es que en cuatro años es imposible. Colombia en la Ocde. Tendrá medallita de país desarrollado, pero de chiquito a grande, incumplir no puede seguir siendo cuestión de método.



GONZALO CASTELLANOS V.